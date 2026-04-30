Argentina enfrentará este fin de semana un cambio marcado en las condiciones del clima, con la llegada de una masa de aire frío que hará caer las temperaturas mínimas en varias regiones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una ciclogénesis con alta carga eléctrica que traerá tormentas fuertes y lluvias intensas. El descenso de temperaturas está directamente relacionado con el ingreso de aire frío. Desde la madrugada del sábado comenzará a sentirse el descenso térmico. El viento rotará al sur y se tornará algo más rafagoso, reforzando una sensación térmica bastante más baja que la temperatura real. El domingo combinará sol y nubes, pero volverá a destacarse por el frío temprano. Las mínimas podrían acercarse a 5 o 6 °C en la Ciudad y bajar hasta 2 o 3 °C en sectores del conurbano bonaerense. El SMN confirmó el clima: El organismo climático emitió una alerta amarilla que indica un sistema de mal tiempo que afecta a la región cordillerana de la Patagonia Norte. El pronóstico marca lluvias persistentes y nevadas en las zonas de mayor altitud. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan acumulados de precipitación de entre 15 y 30 mm. En sectores de montaña, estos valores pueden ser superiores, lo que complica la transitabilidad en rutas y pasos fronterizos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas más fuertes y la región bajo alerta comprenden principalmente a la cordillera y zonas aledañas: