La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 30 de abril de 2026 alcanzó los $ 1.360, cifra que señala una diferencia de -4,17% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, marcando el primer día de incrementos consecutivos en su valor. Esta subida sugiere un aumento en la demanda o una percepción de inestabilidad económica, lo que podría llevar a una mayor volatilidad en los próximos días. La tendencia al alza indica que es posible que continúe en los próximos días si las condiciones del mercado se mantienen. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 59.75%, es considerablemente mayor que la volatilidad anual del 31.55%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).