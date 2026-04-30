La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este jueves, 30 de abril de 2026 alcanzó los $ 1.380, cifra que demuestra una variabilidad de 1,42% en comparación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva, siendo el segundo día consecutivo en el que se registra un aumento. Este incremento sugiere que la demanda está presionando hacia arriba, lo que podría reflejar una mayor necesidad de dólares en el mercado. A pesar de la volatilidad habitual, esta tendencia al alza indica un posible cambio en la percepción de los agentes económicos respecto a la moneda estadounidense. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 14.27%, es menor que su volatilidad anual del 20.80%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: