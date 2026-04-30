Un nuevo sistema meteorológico de gran intensidad provocará fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones hasta al menos el fin de semana. Los pronósticos anticipan acumulados significativos de precipitaciones y condiciones de inestabilidad persistente. Según los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia, el avance de la temporada de lluvias sostiene las condiciones para el desarrollo de tormentas de variada intensidad. Durante las últimas horas, el incremento de las lluvias en Colombia ha sido más marcado de lo esperado en ciertos puntos estratégicos. Este fenómeno, que se repite en diferentes temporadas, ahora aparece acompañado de indicadores de riesgo que elevan el nivel de vigilancia en múltiples cuencas hidrográficas. Para este día se prevé una disminución generalizada de las lluvias en el país, especialmente en las regiones de la Orinoquía, Amazonía y el oriente de la región Caribe. No obstante, se estiman precipitaciones en el centro y occidente de la región Caribe, así como en el norte de la región Andina, el centro y occidente de la región Pacífica, el occidente de la Orinoquía y en diversas zonas de la Amazonía. La mayor probabilidad de tormentas se concentra en los siguientes sectores: De acuerdo con las autoridades ambientales, existe una alta probabilidad de que El Niño se consolide en los próximos meses, un evento asociado al aumento de la temperatura del océano y a cambios en las dinámicas atmosféricas. Este fenómeno suele generar reducción de lluvias en varias regiones del país. El Ministerio de Ambiente explicó que “El Niño es un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano”, lo que puede traducirse en periodos prolongados de sequía. Por ello, se recomienda el almacenamiento de agua para uso doméstico, agrícola y pecuario.