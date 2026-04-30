El sistema meteorológico de Estados Unidos anticipa un nuevo evento de lluvias intensas y tormentas eléctricas que se extenderá durante al menos 48 horas en amplias regiones del sur y centro del país. El fenómeno incluye precipitaciones persistentes y condiciones propicias para inundaciones repentinas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción del Clima (WPC), el evento ya se encuentra en desarrollo y podría intensificarse en las próximas horas, con acumulados significativos de agua y ráfagas de viento que alcanzarán los 60 km/h. Los informes oficiales indican que las tormentas continuarán afectando zonas como Texas, el sur de las Llanuras y el valle inferior del Mississippi. En estas áreas, las lluvias persistentes elevan el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en regiones con suelos saturados. Además, los análisis del WPC advierten que los episodios de precipitaciones pueden repetirse sobre las mismas áreas, lo que incrementa la acumulación total y agrava el impacto hidrológico. Este tipo de patrón es uno de los principales factores detrás de eventos catalogados como diluvios prolongados. El sistema también estará acompañado por tormentas eléctricas capaces de generar ráfagas de viento cercanas a los 60 km/h, con posibilidad de superar ese umbral de forma localizada. Estas condiciones suelen asociarse a tormentas severas que pueden provocar caída de árboles, cortes de energía y daños estructurales menores. Las autoridades meteorológicas señalan que este escenario se mantendrá activo durante un período de entre 24 y 48 horas, con evolución constante del sistema. La combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas y viento refuerza el carácter severo del evento en curso.