Después de permanecer durante años fuera de servicio, el histórico Tren 25 de Mayo volvió a las vías con una misión completamente diferente: convertirse en un hospital móvil que acerca atención médica, trámites y actividades sociales a miles de personas en distintos puntos del país.

La formación, integrada por 11 vagones especialmente acondicionados, ya inició su recorrido por el norte argentino y continuará visitando nuevas localidades con todos sus servicios de manera gratuita.

Qué servicios ofrece el Tren 25 de Mayo y quiénes pueden atenderse

El renovado Tren 25 de Mayo funciona como un centro itinerante de salud y asistencia social.

A bordo, los vecinos pueden acceder sin costo a consultas de clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, oftalmología, fonoaudiología, salud mental, obstetricia, enfermería, vacunación y ecografías, entre otras especialidades.

Además de la atención sanitaria, la formación cuenta con espacios destinados a realizar trámites administrativos y recibir asesoramiento de distintos organismos públicos. También incorpora propuestas culturales y recreativas, como una biblioteca y un cine, pensadas para toda la familia.

Uno de los programas más destacados es “Ver para ser Libre”, destinado a chicos y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes pueden realizarse controles oftalmológicos y recibir anteojos en el mismo día cuando corresponde.

Tren 25 de Mayo: dónde está el hospital móvil y qué servicios gratuitos ofrece ChatGPT

Dónde está el tren sanitario y cómo acceder a la atención gratuita

Actualmente, el Tren 25 de Mayo se encuentra atendiendo en el Puerto de Barranqueras, en la provincia del Chaco, donde permanecerá hasta el 3 de julio. La atención se brinda todos los días de 9 a 17 y se realiza por orden de llegada.

Para acceder a las consultas médicas o realizar cualquiera de los trámites disponibles, únicamente es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano junto con los gobiernos provinciales, con el objetivo de acercar servicios esenciales a comunidades que, por cuestiones geográficas o económicas, tienen mayores dificultades para acceder a ellos.

El recorrido del Tren 25 de Mayo continuará por distintas provincias

Antes de llegar a Barranqueras, la formación ya recorrió localidades como Hermoso Campo, General Pinedo, Presidencia Roque Sáenz Peña y Fontana , donde registró una importante concurrencia de vecinos incluso durante jornadas de mal tiempo.

Durante uno de los traslados, el tren sufrió el descarrilamiento de uno de sus vagones cerca de Quitilipi por el deterioro de las vías férreas. El inconveniente fue resuelto por personal especializado y la formación pudo continuar con su cronograma de actividades.

Con este nuevo recorrido, el histórico Tren 25 de Mayo recuperó protagonismo después de años de abandono y se transformó en un verdadero “hospital sobre rieles”, llevando atención médica, servicios públicos y actividades comunitarias de forma gratuita a diferentes regiones de la Argentina.