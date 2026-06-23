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Trenes Argentinos habilitó una de estación de la línea Roca que estaba paralizada hace 10 años. Las obras de remodelación se realizaron en el marco el Plan de Emergencia Ferroviaria decretado por el Gobierno nacional con el objetivo de garantizar la seguridad y accesibilidad de la plataforma.

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Habilitan una estación clave del tren Roca

La empresa estatal anunció la reapertura la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a finales del año pasado tras 10 años de espera. La parada ya se encuentra operativa para el paso y detención de los trenes, al mismo tiempo que para el ascenso y descenso de pasajeros.

Las refacciones fueron las siguientes:

  • Elevación de los andenes 1 y 2 para permitir la detención de trenes eléctricos.
  • Arreglo integral de boleterías, pisos, cielorrasos, cerramientos y sanitarios.
  • Adecuación de accesos con rampas, escaleras, barandas y pasamanos.
  • Instalación de ascensores para mejorar la accesibilidad.
  • Modernización tecnológica, incluyendo sistemas contra incendios, pantallas informativas, nuevo mobiliario y renovación de cableado eléctrico y de datos.
  • Mejoras estéticas como pintura, iluminación y acondicionamiento del entorno.

Cuál es la importancia de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki

La línea de trenes Roca es uno de los principales medios de transporte público para quienes transitan de forma diaria entre la Ciudad y la zona sur del conurbano bonaerense. Datos públicos de la empresa explican que es formación ferroviaria que más pasajeros mueve en Buenos Aires. Solo en 2022 trasladó casi 90 millones de pasajeros.

La reapertura es clave para mejorar las condiciones de quienes viajen a Avellaneda, ya que antes de las reformas se utilizaban andenes de madera que ponían en riesgo a las personas.

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El Gobierno confirmó la compra de nuevos trenes

El Gobierno confirmó la compra de 43 trenes para modernizar el sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires. En la misma línea, incluye 150 coches, consumibles y otros componentes para tres años de mantenimiento.

La renovación permitirá garantizar la continuidad del transporte público al destinar las unidades a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.