¿Se suspenden las clases por la ola de calor?: que va a pasar en CABA y la Provincia de Buenos Aires

La ola de calor en Argentina continúa extendiéndose con el paso de los días y promete prologarse hasta la semana que viene, con temperaturas medias encima de los 30 grados en diversas partes del país, que produjo el reclamo de sectores de la sociedad por una revisión del normal curso de las clases.

Días atrás se confirmó que directores de escuela de la Provincia de Buenos Aires como Bahía Blanca, Tigre, Tres de Febrero, entre otros, suspendieron las clases ante la falta de condiciones edilicias para hacer frente a las altas temperaturas .

Ola de calor: cómo estará el clima los próximos días y en dónde rige la alerta roja



Alerta naranja: los 5 consejos para enfrentar las altas temperaturas y evitar golpes de calor



La Ciudad de Buenos Aires, La Plata y otros municipios del Conurbano bonaerense continúan hoy bajo alerta roja por calor a una semana de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera esta advertencia por temperaturas extremas "muy peligrosas".

La CABA y la Zona Sur del Conurbano mantiene el grado de alerta más elevado, catalogado como de "efecto alto a extremo en la salud de todas las personas, incluso a las saludables". El Norte y Oeste del área bonaerense, así como Paraná y otras las regiones aledañas, registran un nivel naranja.

Gráfico de Temperaturas Extremas en Argentina del Servicio Meteorológico Nacional. (Captura)

Localidades del centro del país y el Litoral tienen asignadas alertas naranjas y amarillas, con temperaturas máximas entre los 33 y 37 grados. En tanto, según el pronóstico semanal, la región del NEA padecerá las temperaturas medias más altas del país, con un promedio por encima de los 30 grados.

Ola de calor: ¿se suspenderán las clases en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires?

A una semana de la emisión del alerta nivel rojo para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y parte del territorio bonaerense, las temperaturas máximas pronosticadas para los próximos días se ubican en torno a los 34 grados en la zona del Área Metropolitana, previéndose marcas de sensación térmica más altas.

Respecto a esto se refirió recientemente el ministro de Educación, Jaime Perczyk, quien aseguró que "sólo en algunas escuelas" se suspendieron las clases por las altas temperaturas que afectan a localidades del centro del país y el litoral, remarcando, además, que a pesar de la ola de calor "a la escuela hay que ir todos los días".

Diversas instituciones educativas suspendieron las clases debido a las altas temperaturas.

Asimismo, aseguró que los problemas de infraestructura en escuelas "no se resuelven de un día para el otro" y por eso insistió en "la necesidad de garantizar el financiamiento para seguir equipando las escuelas con ventiladores y aires acondicionados", en referencia al reclamo opositor de soluciones para no suspender las clases. Uno de los que se expresó al respecto fue el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, quien bregó por la descentralización del área de Educación en los municipios.



Por el lado de la Dirección de Educación y Cultura bonaerense explicaron que "no hay una directiva general" en ese sentido, relegando la decisión de suspender o no las clases a los directores de escuela. En tanto, la cartera de Educación porteña no respondió las consultas de este medio al momento de ser publicada la nota.