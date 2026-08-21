Ángel, jubilado que trabaja de albañil: “Hoy cualquier persona de la construcción gana más que alguien que está en una oficina o que tiene una carrera”.

El mercado laboral vinculado a la construcción y los oficios técnicos atraviesa cambios importantes, marcados por la necesidad de contar con trabajadores especializados. La demanda de determinados perfiles ha puesto nuevamente en valor las habilidades prácticas y la experiencia profesional, especialmente en actividades que requieren conocimientos específicos.

Esta situación también abrió un debate sobre el futuro de estos oficios y la llegada de nuevas generaciones. La experiencia de Ángel Flores, albañil jubilado, sirve como punto de partida para analizar cómo evolucionó el trabajo en la obra, qué dificultades enfrentan quienes buscan incorporarse al sector y cómo se compara este camino profesional con otras alternativas de formación.

Cómo cambió el valor de los oficios de la construcción

La trayectoria de Ángel Flores le permitió observar de cerca la evolución de los ingresos en el sector de la construcción y las diferencias entre los distintos perfiles laborales. En una entrevista con ABC, el albañil jubilado destacó el peso que hoy pueden tener los oficios técnicos dentro del mercado de trabajo y sostuvo que, en determinadas circunstancias, un trabajador de la construcción puede alcanzar ingresos superiores a los de algunos empleos de oficina o profesiones universitarias.

Ángel, albañil jubilado: “Hoy cualquier persona de la construcción gana más que alguien que está en una oficina o que tiene una carrera” Magnific

Esta reflexión también permite observar cómo la falta de personal especializado puede modificar el valor de determinados oficios. Cuando existe una demanda sostenida y menos trabajadores disponibles con experiencia, los profesionales capacitados pueden ganar mayor relevancia dentro del mercado laboral y negociar mejores condiciones en algunos casos.

El aprendizaje del oficio y la llegada de nuevas generaciones

La experiencia de Ángel Flores también está vinculada con la transmisión de conocimientos prácticos dentro de la construcción. A lo largo de sus años de actividad, trabajó junto a personas que comenzaban a formarse en distintos oficios y conoció de cerca cómo se aprendían estas tareas directamente en las obras.

Al recordar esa etapa, el albañil jubilado destacó el papel de la enseñanza práctica y aseguró que formó a trabajadores de distintas generaciones durante su trayectoria profesional.

Ángel, albañil jubilado: “Hoy cualquier persona de la construcción gana más que alguien que está en una oficina o que tiene una carrera” Magnific

Sin embargo, la transmisión de estos conocimientos se enfrenta hoy en día al reto del relevo generacional, en un momento donde la juventud no siempre contempla los oficios manuales como primera opción laboral, a pesar de las condiciones económicas desfavorables en otros sectores.

Experiencia y perspectiva de una vida dedicada a la obra

La trayectoria de un trabajador con años de dedicación en el sector permite entender no solo la evolución de los sueldos, sino también el esfuerzo que requiere la profesión.

La vivencia de Ángel refleja la realidad de muchos profesionales de la construcción que han dedicado su vida laboral a la edificación y que ahora presencian la revalorización de su conocimiento en el mercado moderno.

Su testimonio resume el cambio de paradigma en la valoración económica de los trabajos manuales frente a los empleos de oficina.