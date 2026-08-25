La Ley 17.454, que contiene el Código Procesal Civil y Comercial de Argentina, establece las reglas para los procesos de ejecución de deudas.

El punto importante está en la intimación de pago. Cuando se inicia una ejecución y el juez considera que están cumplidos los requisitos legales, puede librar un mandamiento para requerir el pago y, si el deudor no cancela lo reclamado, proceder al embargo de bienes suficientes para cubrir la suma determinada .

Deuda bancaria: cuándo puede comenzar un embargo

Tener una deuda con un banco no significa que inmediatamente se pueda embargar el sueldo, el auto o una propiedad.

El acreedor debe recurrir a los mecanismos judiciales correspondientes. En un juicio ejecutivo, el juez analiza el documento que acredita la obligación y, si se cumplen los requisitos establecidos por la legislación, puede ordenar el procedimiento de ejecución.

El artículo 531 del Código Procesal establece que, mediante el mandamiento correspondiente, el oficial de justicia debe requerir el pago al deudor .

Si el importe reclamado no es abonado en ese momento, puede procederse al embargo de bienes suficientes para cubrir el capital, intereses y costas fijados en el mandamiento.

Qué puede embargar la Justicia por una deuda

Deudas con tarjeta.

El embargo puede alcanzar distintos componentes del patrimonio del deudor, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación.

Entre los bienes que pueden quedar alcanzados se encuentran:

Dinero y fondos en cuentas bancarias , según corresponda.

Automóviles y otros bienes registrables .

Inmuebles y propiedades .

Determinados bienes muebles.

Parte del sueldo, cuando se cumplen las condiciones legales.

El embargo es una medida que afecta un bien o ingreso determinado hasta cubrir el monto reclamado. Esto puede recaer, entre otros bienes, sobre una propiedad, un vehículo, una cuenta bancaria o un sueldo.

Existen bienes protegidos por la legislación que no pueden ser embargados en determinadas circunstancias.

¿Pueden embargar el sueldo por una deuda bancaria?

Sí, pero existen límites legales.

El salario puede ser objeto de embargo cuando existe una orden judicial y se cumplen las condiciones correspondientes. La normativa establece porcentajes y límites destinados a proteger una parte de los ingresos del trabajador.

Por eso, una deuda bancaria no significa que el acreedor pueda quedarse directamente con todo el sueldo.

La medida debe ser ordenada judicialmente y aplicada sobre la parte legalmente embargable de la remuneración.

Qué pasa si el deudor ignora la intimación de pago

Este es uno de los puntos más importantes del procedimiento.

La Ley 17.454 establece que la intimación de pago también funciona como citación para oponer excepciones. El ejecutado tiene un plazo de cinco días para presentar las defensas correspondientes.

Si no presenta excepciones dentro de ese período, el juez puede avanzar con la sentencia de remate sin otra sustanciación, de acuerdo con el artículo 542 del Código Procesal.

Por eso, ignorar una notificación judicial puede complicar considerablemente la situación del deudor.

El auto también puede quedar embargado

Los autos forman parte de los bienes registrables que pueden ser alcanzados por una medida judicial.

En estos casos, el embargo se registra sobre el vehículo y puede impedir que el titular disponga libremente de él mientras la medida permanezca vigente.

¿El banco puede sacar dinero de la cuenta sin avisar?

No debe confundirse un embargo judicial con un débito bancario.

Una entidad financiera no puede simplemente retirar dinero de una cuenta para cobrar una deuda sin que exista una autorización contractual que permita ese débito o la correspondiente intervención judicial cuando se trate de un embargo.

Por eso, cuando una deuda llega a la instancia judicial, la situación es diferente: el juez puede ordenar que se afecten fondos o determinados bienes del deudor para garantizar el cobro.