A tan solo 29 días del ansiado debut de la “Scaloneta” en la cita máxima, cualquier inconveniente físico se magnifica y pone en riesgo los planes estratégicos del entrenador para revalidar la gloria.

A menos de un mes para el inicio del Mundial de Estados Unidos, una nueva preocupación golpea las puertas del predio de Ezeiza. Este lunes se encendieron las alarmas en la selección argentina tras confirmarse que el joven mediocampista Nicolás Paz arrastra una preocupante lesión que encendió el pánico en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

¿Se pierde el mundial? Qué le pasó a Nico Paz

El talentoso volante de 21 años, que milita en el Como de Italia y cuyo pase pertenece al Real Madrid, sufrió un fuerte traumatismo en su rodilla izquierda durante un encuentro frente al Hellas Verona.

Aunque en un principio Nico Paz logró terminar el partido en cancha, el dolor fue en aumento y la gravedad del impacto quedó en evidencia este fin de semana, cuando se vio obligado a perderse el compromiso contra el Parma.

La incertidumbre crece debido a que, si bien puede realizar entrenamientos leves, los dolores recrudecen ante cada fricción propia del juego, lo que pone en duda su presencia para el cierre de la Serie A y para el mundial.

Esta dolencia no pasa desapercibida, ya que Paz se había ganado un lugar en la consideración de Scaloni gracias a su gran temporada en el fútbol italiano, donde acumula 12 goles y siete asistencias en 35 partidos. El cuerpo técnico ya se puso en contacto con el futbolista e incluso analiza enviar un médico a Italia para evaluar minuciosamente el estado de su rodilla.

Todos los lesionados que tiene la Selección argentina

Además de Paz, se sumó la baja confirmada de Juan Foyth por una rotura en el tendón de Aquiles. Otras lesiones que preocupan al cuerpo técnico son:

Cristian “Cuti” Romero,

Nahuel Molina,

Gonzalo Montiel,

Nicolás González

Los 4 referentes del ciclo también se encuentran en plena recuperación de diversos desgarros musculares, lo que obliga al cuerpo médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a trabajar a contrarreloj.

La decisión de Scaloni sobre los lesionados y la lista

Frente a esta oleada de contratiempos físicos, Scaloni ha decidido estirar los plazos reglamentarios y aguardará hasta el límite del 30 de mayo para oficializar la lista definitiva de los futbolistas que viajarán al certamen.

La intención del entrenador es evaluar el día a día de sus jugadores “tocados” durante los entrenamientos previstos en Ezeiza a partir del 25 de mayo, antes de emprender el vuelo hacia la base de operaciones de la selección en Kansas, de cara al estreno mundialista frente a Argelia el próximo 16 de junio.