La edición más reciente de la BAFWEEK, la semana de la moda en Buenos Aires , arrancó el 6 de marzo y terminó el viernes 14. El objetivo es marcar las tendencias para la temporada otoño-invierno, que definirán las ventas en el mercado local. Más allá de las pasarelas, el evento dejó en evidencia un fenómeno clave en la industria: la consolidación del retail híbrido, donde lo físico y lo digital se fusionan para ofrecer nuevas experiencias de compra.

El estudioNubeCommerce 2024/2025, elaborado por Tiendanube, empresa unicornio argentina líder en comercio electrónico dentro de América Latina, confirma esta transformación: el 75% de las marcas encuestadas ya implementaron estrategias híbridas.

La principal motivación que destaca este informe para que los compradores opten cada vez más por este modelo es la conveniencia que buscan los consumidores, que suelen observar los productos en tiendas físicas pero finalizan sus compras en el canal online y viceversa. La convergencia entre el comercio físico y digital es hoy una realidad ineludible.

Ecommerce: la revolución que vive el mundo de la moda en la Argentina, gracias a la IA y la realidad virtual. Fuente: Archivo

La omnicanalidad no es una opción, sino una necesidad

Viamo, marca líder en calzado nacional, experimentó de primera mano la evolución del retail híbrido.Juan Pablo Chiodini, gerente de ecommerce, explica la importancia de la integración entre lo digital y lo físico: “Durante muchos años nuestro foco estaba puesto en el calzado, hoy está en la consumidora. Hoy podemos ofrecer retirar una compra online por cualquier tienda de la marca”.

Para responder a esta necesidad, Viamo implementó un sistema de stock unificado que permite a los clientes verificar la disponibilidad en tiempo real y retirar productos en tienda, franquiciado o recibirlos a domicilio.

Además, la estrategia de marketing también se acomoda a esta nueva forma de venta, para potenciar las ventajas del e-commerce híbrido: “Los banners de categorías recomendadas, los carruseles de producto, los newsletters y el orden de los productos dentro del sitio son totalmente personalizados para cada consumidor. Cada clienta vive su propia experiencia dentro del sitio de Viamo”.

Mercedes García, especialista en Generación Z dentro de Kosiuko, destaca esta estrategia como algo clave para cautivar a los consumidores más jóvenes que han naturalizado la fusión entre lo digital y lo físico: “La Gen Z combina lo digital y lo físico en su forma de consumir moda. Descubren tendencias en redes sociales, prueban prendas con filtros o realidad aumentada y confían en recomendaciones personalizadas de la IA”.

Esta tendencia coincide con los datos que recoge el NubeCommerce 2024/2025 en más de 55.000 tiendas web y muestran que, aunque e l 80% de las compras online se realizan desde dispositivos móviles, un 60% de los comerciantes de moda que venden online también mantienen un punto de venta físico.

Asimismo, los consumidores valoran cada vez más la flexibilidad en los envíos y devoluciones. El 48% de los compradores online elige retirar su pedido en un local físico, mientras que el 35% decide cambiar o devolver productos en tiendas, aunque los haya adquirido en la web.

García también destaca que las generaciones más jóvenes son quienes más aprovechan la tecnología para mejorar su experiencia de compra. “La IA ofrece recomendaciones personalizadas basadas en gustos y comportamientos, lo que optimiza la búsqueda de productos”, algo que confirma Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube.

A la IA se suman otras herramientas que acompañan la experiencia de compra como chatbots, realidad aumentada, video commerce, voice commerce (permite al usuario utilizar los recursos de asistencia de voz) y live shopping (retransmisión en vivo de los productos disponibles en la web).

Estas tecnologías revolucionan el sector al permitir interacciones más cercanas y auténticas que fortalecen el vínculo entre marcas y consumidores. “El live shopping, por ejemplo, fusiona el comercio con el entretenimiento, creando experiencias de compra únicas y atractivas”, señala Radavero.

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El retail híbrido en la moda ya no es una tendencia pasajera

Las empresas argentinas sustentan su trabajo de innovación en diferentes servicios y tecnologías que apuntan a satisfacer las nuevas demandas de los consumidores. Por ejemplo, Tiendanube durante el 2024 lanzó más de 100 funcionalidades diseñadas para optimizar aspectos clave de las tiendas online como: pagos, logística, marketing, diseño y gestión del sitio, algunas de ellas potenciadas por IA.

Mientras que Sadaels, una firma de indumentaria que ha consolidado su posición en el diseño argentino, enfatiza la importancia de la exclusividad en la era digital. “Entendemos que el cliente actual busca una experiencia fluida entre lo digital y lo físico. Por eso, la tienda online no solo funciona como un canal de venta, sino también como una vidriera interactiva que permite a los clientes explorar nuestras colecciones, conocer la inspiración detrás de cada pieza y acceder a contenido exclusivo” explica Malena Posadas, coordinadora de ecommerce.

Aunque aún no han implementado herramientas de inteligencia artificial o realidad aumentada de manera directa, desde Sadaels ven estos recursos como una forma de enriquecer la experiencia del usuario y equilibrar lo digital con la esencia de la moda de autor, pese a las barreras tecnológicas y económicas que existen en Argentina.

Fitit es una startup uruguaya que nace justamente para dar respuesta a esta necesidad y se ha extendido por todo el mercado iberoamericano. Se trata de una plataforma queutiliza la IA para mejorar la experiencia de compra online. Con soluciones para retailers (que aplican IA para recomendar talles de forma precisa) y fabricantes (que usan IA para un control exhaustivo de calidad en el producto) , optimizan la eficiencia operativa en la industria de la moda.

Daniel Bella, cofundador de Fitit, resalta que la inteligencia artificial no es exclusiva de grandes empresas: “El modelo de negocio de Fitit está diseñado para que cualquier tienda pueda acceder a nuestra tecnología sin grandes inversiones iniciales, adaptándose al tamaño del ecommerce”. Así, es como en tan solo dos años de operación, Fitit facilitó ventas por casi 5 millones de dólares en prendas de ropa.

Fundadores de Fitit: Daniel Bella, Alan Rytt y Dan Bzurovski Fuente: Fitit

Uno de los diferenciales de la plataforma es su sistema de personalización cross-store, que optimiza la experiencia del usuario. “Nuestra solución permite que usuarios que ya hayan cargado sus armarios en otros sitios descubran su talla ideal en cada producto de la tienda. Esto no solo aumenta las ventas, sino que también reduce las devoluciones, generando una experiencia de compra más fluida y confiable”, agrega Bella.