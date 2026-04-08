En los bajo mesadas de cocina todos solemos acumular ollas, sartenes, tablas, cuencos y botellas que, con el uso diario, pueden desordenarse a un nivel impensado. Esas antiguas cocinas pueden ser dejadas de lado si incorporás un nuevo organizador. Los organizadores para bajo mesada son la solución de las cocinas modernas para evitar el lío de menaje que acumulamos. Este tipo de dispositivos cada vez toman más fuerza, entran en la tendencia y son recomendados por los mayores diseñadores de interiores y arquitectos. Por ejemplo, el arquitecto Martín Bonari explica por qué hay que dejar espacio para cajoneras telescópicas de al menos 40-60 cm es vital para la ergonomía, con el fin de que todo lo que esté adentro del bajo mesada salga, y sea más fácil y práctico de acceder a las ollas y sartenes. El organizador vertical es clave porque permite ubicar las sartenes, cacerolas, cuencos y otros utensilios de forma efectiva y organizada. De esta forma, se evita que queden amontonados una cosa arriba de la otra. El nuevo dispositivo tendencia en todo el mundo permite ubicar el menaje de diverso tamaño cada uno en un su lugar y así evitar que se cree un desorden de cosas acumuladas, difíciles de encontrar y de sacar. Aprovechamiento máximo del espacio: permiten usar mejor la altura del mueble bajo mesada, que muchas veces queda desaprovechada. Al colocar ollas y sartenes en vertical, entran más piezas en el mismo lugar sin apilarlas. Mayor visibilidad y acceso rápido: cada olla o sartén queda visible y accesible, sin necesidad de sacar todo lo que está arriba para llegar a lo que está abajo. Esto ahorra tiempo y evita estrés al cocinar. Protección de ollas y sartenes: evitan el roce constante entre piezas, reduciendo rayones, golpes y desgaste, especialmente en sartenes antiadherentes. Organización flexible: muchos modelos son regulables, lo que permite adaptarlos a distintos tamaños de ollas, sartenes, tapas o incluso fuente y moldes. Cocina más ordenada y limpia: facilitan mantener el orden visual y funcional dentro del mueble, lo que también ayuda a una limpieza más rápida y sencilla. Mayor seguridad: al no apilar ollas, se reduce el riesgo de que se caigan al abrir la puerta del mueble o al intentar sacar una pieza pesada desde abajo. Ideal para cocinas chicas: son especialmente útiles en departamentos o cocinas con poco espacio, donde cada centímetro cuenta. Mejora la experiencia de uso: tener todo organizado y a mano hace que cocinar sea más cómodo, fluido y placentero, tanto para el uso diario como para ocasiones especiales. Zahira Cury, presentó una guía detallada para transformar la cocina y mantener el orden visual con organizadores para Gabinetes y almacenamiento interno. En su explicación, dio ideas sobre qué cosas agregar a los muebles para que ayuden a ordenar elementos comunes de este espacio. Ganchos con adhesivo: se colocan detrás de las puertas de los armarios para colgar utensilios pequeños, coladores o toallas, aprovechando las superficies verticales Dispensador de bolsas de basura: Se adapta un soporte (similar al del papel de cocina) dentro de un gabinete para tener los rollos de bolsas accesibles y ordenados Lámparas recargables con sensor de movimiento: Se instalan con imanes en gabinetes oscuros o despensas para facilitar la búsqueda de objetos sin necesidad de cables Canastas de fibras naturales: Se utilizan para almacenar y decorar al mismo tiempo, guardando elementos como pastillas para lavavajillas o servilletas.