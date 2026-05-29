El sector de las tiendas deportivas en España se encuentra ante un cambio significativo: Intersport, una de las cadenas más reconocidas y con mayor presencia en el país, se despide tras un proceso de liquidación judicial.

Esta marca, sinónimo de equipamiento deportivo y ropa para aficionados y profesionales durante décadas, se encuentra en proceso de cerrar su operación en el territorio español, lo que afecta a aproximadamente 120 tiendas que formaban parte de su red.

Por qué cerró esta tienda deportiva en España

Todo inició cuando Intersport España se declaró en concurso de acreedores en marzo de 2025, arrastrando una considerable deuda que fluctuaba entre los 14 y más de 30 millones de euros acumulados entre sus diversas sociedades (Intersport CCS, Intersport Retail One e Intersport SL).

A pesar de haber presentado propuestas de convenio con quitas de hasta el 70% de la deuda y períodos de carencia prolongados (cuatro o diez años, según la opción elegida), los principales acreedores —bancos como Santander, BBVA y Sabadell, así como proveedores esenciales como Nike, Adidas y Puma— no ofrecieron apoyo a ninguna de las alternativas.

Ninguna propuesta logró alcanzar el 66% del pasivo requerido para su aprobación antes de la fecha límite en septiembre de 2024.

Ante este revés, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, bajo la dirección de la magistrada Berta Pellicer, dispuso la liquidación el 30 de julio de 2025. La finalidad es la venta de los activos disponibles para que los acreedores puedan recuperar parte de lo que se les debe.

Adiós a una de las tiendas deportivas más reconocidas del país: cerraría 120 locales (foto: archivo).

Intersport en liquidación: priorizando el empleo y la venta de activos

En la actualidad, la administración concursal se encuentra a cargo del proceso, enfocándose en la conservación de empleo y unidades productivas durante la fase de liquidación.

De las aproximadamente 120 tiendas de Intersport en España, únicamente 30 eran propias (14 en la península ibérica y 16 en islas), mientras que el resto operaban bajo un régimen de franquicia.

A pesar de que muchas de estas tiendas continuaron operando bajo supervisión concursal en un inicio, el proceso resultó en cierres progresivos y liquidación de existencias en diversas regiones, como Galicia, Asturias y otras áreas, con ofertas agresivas que lograron atraer a un considerable número de clientes.

El futuro de sus locales: lo que viene y cómo prepararse

Este desenlace representa el adiós definitivo a una histórica enseña en el retail deportivo español. Mientras tanto, su principal competidor, Decathlon, se posiciona como el principal beneficiario.

Precisamente, la compañía francesa se encuentra en la fase final de la adquisición de activos de Intersport CCS, la cual fue notificada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de 2025 y está a la espera de la aprobación regulatoria.

De concretarse, podría integrar una parte significativa de esa red compuesta por cerca de 120 establecimientos a su actual base de 176 tiendas, lo que reforzaría su liderazgo absoluto en términos de capilaridad geográfica y cuota de mercado.

Conforme a la información disponible en su sitio oficial, Intersport opera un total de 22 tiendas distribuidas por todo el país: