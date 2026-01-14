Se despide el rack de TV y este es el nuevo mueble que es tendencia para el living: mucho más espacioso, minimalista y delicado Fuente: IA

Cada vez más hogares están dejando atrás el clásico mueble de TV y lo que durante años fue el centro del living hoy es visto como un elemento que resta en lugar de sumar.

Desde la arquitectura residencial y la decoración se observa que los racks voluminosos ocupan metros valiosos, bloquean la entrada de luz natural y recargan visualmente los ambientes, especialmente en departamentos de pocas dimensiones.

La nueva tendencia que reemplaza al rack de TV

Por mucho tiempo el rack funcionó como soporte del televisor y como espacio de guardado en donde también se alojaban equipos electrónicos, adornos y cables.

Con el avance tecnológico, las necesidades cambiaron y ese volumen extra perdió funcionalidad, ya que los televisores son más delgados, las conexiones quedan ocultas y el living pide un diseño más despejado.

Para esto, las repisas flotantes son una opción más que aceptable y que han ganado un protagonismo muy alto en la decoración del hogar.

Muebles minimalistas y delicados para reemplazar el rack de TV

El reemplazo del rack por soluciones más livianas transforma la experiencia del living. Entre las opciones más elegidas se encuentran:

Televisor colgado directamente en la pared

Repisa flotante para apoyar controles o pequeños objetos

Mueble bajo de perfil minimalista

Panel delgado que oculta cables sin ocupar el piso

La diferencia radica en liberar superficie y reducir profundidad. La pared de la TV deja de ser un punto congestionado para convertirse en un plano continuo que refleja mejor la luz natural. De esta manera el living gana orden, amplitud y circulación sin necesidad de obra.

Las claves de las repisas flotantes y poner la TV en la pared

Eliminar el rack voluminoso también tiene impacto en la decoración. La pared puede integrarse al ambiente con pinturas claras, paneles de madera suave o simplemente quedar limpia. De esta manera, se logra un estilo más actual donde el protagonismo está puesto en el espacio y no en el mueble.

Otro punto clave es el orden porque los racks tradicionales suelen convertirse en depósitos de cables, equipos antiguos y objetos que se acumulan sin uso.

De tal modo, reducir el soporte al mínimo impulsa una selección más consciente, ya que el living queda alineado con una lógica de diseño funcional y con su uso real como espacio de descanso y encuentro.

Los beneficios de colocar la TV en la pared con un brazo