Las cortinas y mamparas se convirtieron en un aliado ideal para decorar el baño por su practicidad y diseño. Sin embargo, ambas opciones quedaron relegadas ante la última tendencia que llega desde Europa y se impone poco a poco en todos los hogares.

El protagonismo de este elemento se basa en que es sumamente fácil de limpiar y que sus materiales no desarrollan ni hongos ni moho.

Cuál es la nueva tendencia para decorar los baños

Cada vez son más las casas que optan por elegir los paneles fijos de material junto con las cabinas independientes para las duchas. Se trata de un espacio indispensable en los baños contemporáneos porque sus materiales hacen que parezca más espacioso.

En la misma línea, al no contar con perfiles ni puertas móviles son sumamente fáciles de limpiar y no acumulan suciedad. Sus laterales de vidrio evitan la aparición de manchas de suciedad y moho, aunque a veces pueden ser víctimas del temido sarro.

Se debe tener en cuenta que cuando se instalan deben ser fijadas en la pared para luego formar una base que le dé la forma de “U”. En la misma línea, puede necesitarse algunas herramientas para la perforación.

A ser un panel fijo, el acceso a la ducha se realizará mediante una apertura en uno de los extremos, un factor que debe ser tenido en cuenta para maximizar la comodidad.

Freepik

Cuáles son las ventajas de los paneles fijos frente a las cortinas y mamparas

Esta tendencia se consolidó en la arquitectura moderna por razones estéticas, funcionales y sanitarias: