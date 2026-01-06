Adiós a la cocina tradicional: la nueva alternativa para preparar alimentos que ya es tendencia en todo el mundo (Fuente: Imagen ilustrativa ChatGPT)

Durante años la cocina tradicional fue el electrodoméstico más importante de la casa. Sin embargo, una nueva alternativa para preparar alimentos de forma sencilla le está disputando ese lugar.

Se trata de la cocina múltiple eléctrica, un artefacto que ofrece más funciones, una cocción más uniforme y profesional y la posibilidad de preparar distintos platos de manera simultánea.

Una alternativa moderna y eficiente

La principal ventaja de la cocina múltiple eléctrica radica en su versatilidad. Un solo equipo permite hornear, tostar, asar y recalentar, con un consumo energético moderado y mayor precisión en la temperatura. Además, su capacidad interna suele ser superior a la de una freidora de aire promedio, lo que facilita la preparación de platos más grandes, como trozos de carnes con hueso, panes o múltiples porciones.

Otro punto clave es el mantenimiento. A diferencia de las cocinas tradicionales que requieren limpieza constante, la cocina múltiple eléctrica incluye superficies más accesibles y materiales que permiten una higiene rápida. Esta combinación de practicidad, mayor espacio y variedad de funciones impulsa su popularidad en el mercado.

Ventajas de la cocina múltiple eléctrica

Los consumidores destacan que la cocina múltiple eléctrica permite una organización más ágil en la rutina diaria. Esto sucede porque este artefacto brinda la posibilidad de elegir entre varias funciones, sin depender de distintos electrodomésticos.

Adiós a la cocina tradicional: la nueva alternativa para preparar alimentos que ya es tendencia en todo el mundo (foto: Pexels).

Además, la cocción uniforme reduce errores y evita que los alimentos salgan secos o quemados.