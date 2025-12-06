Las alternativas al sillón tradicional están ganando protagonismo en hogares que buscan mayor comodidad y soluciones flexibles. El interés por diseños modernos y livianos crece entre quienes necesitan optimizar espacio sin perder funcionalidad.

Dentro de estas opciones surge una tendencia italiana que destaca por su estética simple, su practicidad y su capacidad para adaptarse a distintas necesidades de uso. Su origen y sus ventajas explican por qué está desplazando al tradicional sofá en muchos espacios interiores.

¿Cuál es la tendencia italiana que dice “adiós al sillón”?

Esta tendencia nació a fines de los años 60 , cuando los diseñadores italianos Piero Gatti, Cesare Paolini y Franco Teodoro desarrollaron un asiento que se amoldaba al cuerpo sin estructuras rígida s. El concepto rompía con las normas tradicionales del mobiliario.

El modelo original, conocido como Sacco en Italia y “Puf” o “Bean Bag” en Latinoamérica, obtuvo reconocimiento internacional por su diseño innovador y su comodidad accesible. Ganó premios, se incorporó a museos como el MoMA y se convirtió en un referente del modernismo italiano.

Puntos clave del origen

Diseñado en 1968 dentro del modernismo italiano.

Se adapta al cuerpo sin estructura fija.

Premiado y exhibido en instituciones de diseño.

El puf fue originalmente creado por los diseñadores italianos Piero Gatti, Cesare Paolini y Franco Teodoro. Foto: Freepik

¿Por qué esta tendencia reemplaza al sillón y cuáles son sus beneficios?

El diseño flexible ofrece un apoyo más natural, permitiendo posturas variadas y mayor sensación de descanso. Su estructura liviana facilita moverlo o reubicarlo según las necesidades del hogar.

También es una opción accesible, fácil de limpiar y compatible con distintos estilos decorativos. Su durabilidad y versatilidad explican por qué muchos lo consideran una alternativa funcional al sillón tradicional.

Beneficios más destacados