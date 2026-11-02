ANSES confirmó cuándo empieza el calendario de pagos de la AUH en noviembre

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Hijo con discapacidad deberán esperar algunos días para recibir el primer pago de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a este mes y los primeros depósitos llegarán tras los feriados programados por la visita del papa León XIV.

La acreditación de haberes se llevará a cabo según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, por lo que se aconseja corroborar las fechas asignadas de cobro según este esquema.

ANSES confirmó cuándo empieza el calendario de pagos de la AUH en noviembre

El cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzará el miércoles 11 de noviembre , con los titulares cuyos DNI terminan en 0 , y finalizará el miércoles 25, cuando cobren quienes tengan documentos terminados en 9.

La distribución de recursos está contemplada dentro del calendario de feriados nacionales del mes, que decretó el Gobierno Nacional por la llegada al país del sumo pontífice. En este contexto, los depósitos no se realizarán de manera consecutiva durante todas las jornadas hábiles.

La ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre para beneficiarios de AUH. (Foto: ANSES) ANSES

Al respecto, el calendario completo de pagos de la AUH y la AUH por hijo con discapacidad será el siguiente:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

AUH de ANSES: cuánto cobran en noviembre con el aumento del 1,93%

Las asignaciones familiares y universales tendrán un incremento del 1,93% en noviembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con la actualización, la AUH general pasará a $159.611 por hijo, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad quedará en $519.704.

AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar la asignación y cuáles son los requisitos

La AUH es una prestación que le corresponde a la madre, padre o titular que tenga hijos a cargo y se encuentre en alguna de estas situaciones:

Estar desocupado.

Se trabajador no registrado o sin aportes.

Desempeñarse en casas particulares.

Ser monotributista social.

Para acceder al beneficio, el titular debe ser argentino y residir en el país. En el caso de las personas extranjeras o naturalizadas, ANSES exige un mínimo de dos años de residencia.

Por su parte, los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, para acceder a la asignación, aunque no existe un límite de edad cuando se trata de hijos con discapacidad.

Entre los documentos que se requerirán, figuran: