La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMA) prohibió el uso y la comercialización de una serie de productos utilizados en tratamiento odontológicos.

El organismo detectó irregularidades en su identificación y no pudo verificar su procedencia ni registro. Por esta razón, la medida rige en todo el país y también alcanza a las publicaciones y ventas que se realicen a través de plataformas electrónicas.

¿Qué productos odontológicos prohibió la ANMAT en todo el país?

La disposición 7157/2026 incluye tres presentaciones de limas odontológicas de la marca VERITAS - DISTRIBUIDORA DENTAL EDIGMA.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMA) prohibió el uso y la comercialización de una serie de productos utilizados en tratamiento odontológicos. Argentina.gob

En sus rótulos, figuran como H-Files, de acero inoxidable y destinadas a tratamientos de conducto radicular. Los productos alcanzados tienen las siguientes identificaciones: lotes 11120104 y 11050107, correspondientes a la medida 15/40, y lote 11120102, identificado como 45/80.

La prohibición se mantendrá vigente hasta que obtengan la autorización sanitaria correspondiente. También se prohíbe su publicación y distribución en el territorio nacional y en sitios de venta online.

Por qué la ANMAT prohibió las limas odontológicas

La investigación comenzó después de una inspección en FERRER SALUD S.A., una firma ubicada en la ciudad de Mendoza que comercializa productos odontológicos y ortopédicos.

Allí se encontraron unidades de las limas que no tenían información obligatoria en sus envases ni en sus rótulos. Entre las irregularidades detectadas, faltaban:

Fechas de fabricación y vencimiento.

Datos del fabricante o importador autorizado.

Información sobre los registros sanitarios.

Además, la empresa inspeccionada no pudo presentar documentación que acreditara el origen de los productos.

Las consultas de ANMAT tampoco permitieron encontrar registros sanitarios de productos médicos bajo la denominación VERITAS. El organismo, en este sentido, informó que no constaban firmas habilitadas con los nombres VERITAS o DISTRIBUIDORA DENTAL EDIGMA.