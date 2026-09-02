Septiembre llega y varios estados siguen bajo la amenaza de precipitaciones intensas. La primera semana estará marcada por una sucesión de tormentas fuertes y lluvias continuas en gran parte de Estados Unidos.

El corredor de mayor inestabilidad se extenderá desde Dakota del Norte hasta sectores del Medio oeste y Noreste, con episodios que podrían generar inundaciones repentinas, ráfagas de viento dañinas y caída de granizo.

El clima para la primera semana de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo

Desde el miércoles 2 de septiembre, las tormentas más severas se extenderán desde la península inferior de Michigan y el sur de Ontario hasta Delaware y Nueva Jersey. L as ciudades que más afectadas podrían verse son Detroit, Cleveland, Toronto, Pittsburgh, Filadelfia y Baltimore. El oeste y el centro de Nueva York , junto con el norte de Pensilvania también estarán bajo riesgo.

Para el jueves 3 de septiembre, las precipitaciones se desplazarán hacia el sur, desde el centro de Ohio hasta Virginia y Nueva Jersey. Cleveland, Columbus, Filadelfia, Harrisburg, Washington DC, Richmond y Baltimore serán las ciudades más expuestas.

Hacia el fin de semana, el viernes 4 de septiembre el patrón de tormentas seguirá activo sobre sectores del Medio Oeste y Noreste, con nuevas rondas de tormentas y lluvias torrenciales. Algunas tormentas podrían volver a alcanzar una intensidad severa antes de que, durante el fin de semana, el eje de mayor inestabilidad comience a desplazarse más al sur.

Septiembre llega y varios estados siguen bajo la amenaza de precipitaciones intensas. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Las advertencias para las zonas de riesgo: ¿Qué cuidados se deben tomar por estas precipitaciones?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) recomienda mantenerse atento a las alertas locales. Los especialistas de Accuweather advierten que la repetición de precipitaciones sobre áreas que ya hayan recibido abundante agua durante miércoles y jueves podría incrementar el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en calles, pequeños arroyos y zonas de drenaje deficiente.

Principalmente se recomienda:

Buscar refugio dentro de un edificio resistente cuando se acerque una tormenta severa y evitar permanecer en estructuras precarias o debajo de árboles.

Alejarse de puertas y ventanas , especialmente cuando existe riesgo de fuertes vientos o caída de granizo.

No atravesar calles o carreteras inundadas , ya sea caminando o en vehículo, debido al peligro que representa el agua en movimiento.

Seguir las alertas meteorológicas locales y las indicaciones de las autoridades para conocer cambios en la trayectoria o intensidad de las tormentas.

Asegurar objetos que puedan quedar sueltos en patios o balcones, ya que las ráfagas pueden convertirlos en elementos peligrosos.

Si se está realizando una actividad al aire libre, identificar previamente un refugio cercano y dirigirse hacia él apenas las condiciones comiencen a empeorar.