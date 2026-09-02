Se aproxima un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de nieve en Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz registrará un severo deterioro de las condiciones climáticas a lo largo de este jueves 3 de septiembre.

La irrupción de un sistema de baja presión combinado con aire polar provocará precipitaciones persistentes, un paulatino descenso de las marcas térmicas y eventos de lluvia mezclada con nieve, además de fuertes ráfagas de viento que afectarán la visibilidad y el tránsito en la región.

Frente a este panorama, las autoridades provinciales recomendaron extremar los cuidados al circular por rutas patagónicas y tomar precauciones en los centros urbanos ante la acumulación de agua y nieve.

Precipitaciones persistentes y viento intenso en la provincia

El fenómeno meteorológico afectará de manera generalizada a la geografía santacruceña, con temperaturas que se mantendrán cerca de los 0°C y sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento.

Durante gran parte del día se prevén probabilidades de precipitación que alcanzarán hasta un 70% en sus momentos de mayor carga, acompañadas por ráfagas constantes del sector oeste y sudoeste con velocidades de entre 51 y 59 km/h.

La persistencia de las lluvias sobre el suelo frío facilitará además la formación de nevadas o aguanieve durante la mañana y la tarde.

Se aproxima un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de nieve en Santa Cruz Fuente: Shutterstock Judson Castro

El impacto en El Calafate, Río Turbio y la precordillera

Si bien la inestabilidad cubrirá gran parte del sudoeste y la franja cordillerana de Santa Cruz , algunas localidades servirán como referencia directa del impacto de este temporal:

El Calafate: Presentará una marca mínima de -1°C y una máxima que no superará los 3°C . Durante la mañana y la tarde se esperan agua y nieve con probabilidades de hasta el 70% , acompañadas de ráfagas que rondarán los 59 km/h de forma sostenida. Presentará unay una máxima que no superará los. Durante la mañana y la tarde se esperan precipitaciones mixtas de, acompañadas de ráfagas que rondarán los 59 km/h de forma sostenida.

Río Turbio: Registrará condiciones prácticamente idénticas, con valores térmicos oscilando entre -1°C y 3°C. Las nevadas moderadas y la aguanieve se extenderán a lo largo de toda la jornada, generando posibles riesgos por hielo sobre la calzada en las rutas de acceso.

Recomendaciones de seguridad ante el temporal patagónico

Frente al pronóstico de lluvia intensa, nevadas y fuertes ráfagas, Vialidad y Defensa Civil sugieren mantener ciertos recaudos indispensables: