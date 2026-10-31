La AEMET prevé fuertes precipitaciones y cielos nubosos para estas zonas durante el sábado 31. (Imagen ilustrativa)

Este sábado 31 de octubre se espera tiempo estable en la mayor parte de la península, a excepción de la costa de Granada, Baleares y el sur de Valencia, donde se prevén precipitaciones que pueden ser fuertes y, en menor medida, persistentes, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El anticiclón situado sobre el continente europeo favorecerá la entrada de aire húmedo del Mediterráneo hacia el Levante, el sureste, el litoral de Alborán y Baleares, que, junto a cierta inestabilidad en altura, dejará chubascos en esas zonas.

En Canarias, en tanto, no se descartan precipitaciones fuertes a últimas horas del día en las islas occidentales.

Dónde lloverá con más intensidad este sábado

En las zonas afectadas predominarán los cielos nubosos o cubiertos. Estas son las previsiones para las regiones con lluvias:

Baleares: chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes, remitiendo por la tarde en Mallorca y Menorca.

Comunidad Valenciana: chubascos débiles a moderados, más abundantes en Valencia, donde con baja probabilidad podrán ser localmente fuertes.

Andalucía: probables chubascos en la segunda mitad del día, que pueden ser localmente fuertes en el litoral mediterráneo oriental. Levante fuerte en el Estrecho.

Región de Murcia: probables chubascos ocasionales, en especial en el litoral.

Cataluña: no se descartan precipitaciones débiles en el Ampurdán y los litorales, en especial en el de Tarragona.

Canarias: cielos que tenderán a cubrirse en la segunda mitad del día, con probables lluvias en La Palma a últimas horas que podrán ser fuertes y extenderse al resto de islas occidentales.

Las zonas donde lloverá este sábado 31 de octubre. Imagen ilustrativa (vecteezy)

En Canarias, los cielos tenderán a cubrirse en la segunda mitad del día, con probables lluvias en La Palma a últimas horas que podrán ser fuertes y extenderse al resto de islas occidentales.

Cielos despejados y nieblas matinales en el resto del país

En el resto de la península, los cielos estarán poco nubosos o despejados, salvo en los Pirineos y el litoral de Alborán, donde se esperan nubes bajas. En Asturias y el País Vasco, las nubes de la mañana darán paso a claros durante las horas centrales, mientras que en Galicia no se descarta alguna llovizna en el litoral cantábrico.

Además, habrá brumas y bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, Ceuta, Melilla y zonas puntuales de las mesetas y del tercio este. En la provincia de Lugo, estas nieblas podrán ser densas.

Temperaturas en descenso y viento fuerte en el Estrecho

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad este y la vertiente cantábrica, y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas descenderán en general, excepto en el sureste. En Canarias se espera un descenso de las máximas.

Las temperaturas bajarán en buena parte del país, mientras el levante soplará con fuerza en el Estrecho. Imagen ilustrativa (Shutterstock)

Predominará el viento flojo en el interior y moderado en el Cantábrico, Galicia, el Mediterráneo y Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho, donde soplará levante fuerte.