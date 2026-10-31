Los pronósticos anticipan lluvias, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento durante el domingo.

El domingo 1 de noviembre de 2026, Miami Beach, Florida , recibirá el nuevo mes con chaparrones y tormentas eléctricas, acompañados de ráfagas de viento de hasta 52 kilómetros por hora y acumulados previstos entre 13.4 y 18.9 milímetros, según los períodos del día.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo de AccuWeather correspondientes al viernes 30 de octubre, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 93% durante el día y aumentará hasta el 96% en la noche. Las condiciones estarán marcadas por la humedad, la nubosidad y los vientos provenientes del este.

En qué momentos habrá lluvias en Miami el 1 de noviembre

Según AccuWeather, el domingo estará “mayormente nublado; habrá algunos chaparrones y tormentas eléctricas, con brisa, húmedo”. El pronóstico contempla precipitaciones tanto en la mañana como en la tarde, entre otras condiciones:

Mañana : temperatura de 28 °C, probabilidad de lluvia del 65% y acumulados estimados de 5.0 mm.

Tarde : temperatura de 27 °C, probabilidad de precipitación del 79% y lluvias previstas de 8.3 mm.

Noche: temperatura mínima de 24 °C, probabilidad de lluvia del 96% y acumulados estimados de 18.9 mm. Será uno de los períodos que requerirá mayor atención, debido a que la probabilidad de tormentas eléctricas llegará al 58%, mientras que durante el día se ubicará en el 54%.

Según AccuWeather, el domingo estará "mayormente nublado, algunos chaparrones y tormentas eléctricas; con brisa, húmedo". Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánta lluvia caerá en Miami y qué tan fuertes serán los vientos

El reporte prevé 13.4 milímetros de lluvia durante el día y otros 18.9 milímetros durante la noche del domingo 1 de noviembre.

En cuanto al viento, se esperan velocidades sostenidas de 24 km/h desde el este, con ráfagas de hasta 54 km/h durante el día y 48 km/h en la noche.

La temperatura máxima será de 28 °C, con una sensación térmica de hasta 31 °C, mientras que la humedad podría alcanzar el 82% durante la tarde.

Por otra parte, AccuWeather mantiene en su reporte una “Declaración de resaca” para el domingo, una advertencia que cobra importancia para bañistas y visitantes de las zonas costeras. La declaración está prevista entre las 2:00 a.m. y las 8:00 p.m.