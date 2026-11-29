El bird dog mejora la coordinación y el control postural, siendo ideal para mayores de 40 años. (Fuente: Freepik)

Mantener el cuerpo activo es fundamental para conservar la movilidad y la autonomía con el paso de los años. Si bien caminar y andar en bicicleta son dos de las actividades más elegidas para cuidar la salud, existen otros ejercicios que permiten trabajar capacidades fundamentales como la agilidad, la coordinación y el equilibrio.

Estas prácticas ayudan a entrenar distintos grupos musculares al mismo tiempo y favorecen el control de los movimientos de las piernas y los brazos. Entre las alternativas se destacan los ejercicios de desplazamiento lateral, los movimientos cruzados y las actividades que combinan estabilidad con coordinación.

Cuáles son los ejercicios para mejorar la agilidad y la coordinación de brazos y piernas

De acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI), la actividad física puede incluir ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento muscular, equilibrio y flexibilidad. Cada uno trabaja diferentes capacidades y contribuye al cuidado general del organismo.

Entre las actividades que pueden incorporarse a una rutina para desarrollar el control corporal se encuentran:

Movimientos cruzados: consisten en tocar la rodilla izquierda con la mano derecha y alternar con el lado contrario. Este ejercicio permite practicar la coordinación entre las extremidades superiores e inferiores.

Desplazamientos laterales: se realizan dando pequeños pasos hacia un costado y luego hacia el otro. Se pueden combinar con movimientos de brazos para aumentar la dificultad.

Ejercicios con escalera de coordinación: consisten en avanzar entre los espacios de una escalera apoyada en el suelo, alternando los pies y modificando la secuencia de movimientos.

Equilibrio sobre una pierna: consiste en levantar un pie y mantener la estabilidad durante algunos segundos. Para sumar dificultad, se pueden mover los brazos de manera controlada.

Marcha con elevación de rodillas: se realiza alternando las piernas mientras se elevan las rodillas y se acompañan los movimientos con los brazos, como si se estuviera marchando en el lugar.

Estos movimientos pueden adaptarse a diferentes niveles de condición física. Lo importante es comenzar de manera progresiva, priorizar la técnica y evitar movimientos bruscos.

Por qué es importante trabajar el equilibrio y la coordinación corporal

La coordinación permite ejecutar movimientos de manera organizada, mientras que el equilibrio ayuda a mantener la estabilidad cuando el cuerpo permanece quieto o se encuentra en movimiento.

Según el NHLBI, las actividades de equilibrio mejoran la capacidad de resistir fuerzas que podrían provocar caídas. Entre sus ejemplos se encuentran caminar hacia atrás, mantenerse parado sobre una pierna y caminar apoyando primero el talón y después los dedos del pie.

Además, fortalecer los músculos de la espalda, el abdomen y las piernas también contribuye a mejorar la estabilidad corporal.

Cómo incorporar estos ejercicios a una rutina de actividad física

Para mejorar progresivamente la agilidad y la coordinación, es importante adaptar los movimientos a la condición física de cada persona. No es necesario comenzar con ejercicios de alta intensidad ni realizar secuencias demasiado complejas.

Una rutina inicial puede incluir:

Calentamiento: realizar movimientos suaves de brazos, piernas y articulaciones durante algunos minutos.

Coordinación: practicar movimientos cruzados alternando brazos y piernas.

Agilidad: incorporar desplazamientos laterales y ejercicios con escalera de coordinación.

Equilibrio: mantenerse sobre una pierna durante algunos segundos, utilizando una silla como apoyo si es necesario.

Flexibilidad: finalizar con estiramientos suaves para favorecer la movilidad de las articulaciones.

La frecuencia y la intensidad deben ajustarse a las posibilidades individuales. Quienes recién comienzan pueden realizar menos repeticiones y aumentar gradualmente la dificultad.

Qué recomienda el NHLBI sobre los diferentes tipos de actividad física

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre destaca que no existe un único tipo de ejercicio para mantener el organismo saludable. La combinación de diferentes actividades permite trabajar distintas capacidades físicas.

Entre las principales categorías se encuentran:

Actividad aeróbica: incluye caminar, nadar, bailar y andar en bicicleta. Ayuda a fortalecer el corazón y los pulmones.

Fortalecimiento muscular: comprende ejercicios como flexiones de brazos, abdominales y levantamiento de pesas.

Fortalecimiento óseo: incluye actividades en las que los músculos ejercen fuerza sobre los huesos, como saltar la cuerda o levantar pesas.

Equilibrio: contempla movimientos que permiten mejorar la estabilidad corporal y reducir las dificultades para mantener una postura.

Flexibilidad: incluye estiramientos y ejercicios como el yoga, que ayudan a ampliar el rango de movimiento de las articulaciones.

Por eso, combinar diferentes modalidades puede ser una buena estrategia para mantener el cuerpo activo, mejorar el control de los movimientos y preservar la movilidad.

La clave está en elegir actividades adecuadas para cada edad y condición física, mantener la constancia y evitar exigencias que superen las posibilidades del organismo.