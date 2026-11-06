Se aproximan fuertes tormentas este viernes 6: alerta por lluvias y ráfagas de viento en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Se aproximan tormentas y fuertes ráfagas de viento el viernes 6 de noviembre: alerta amarilla por lluvias en Mendoza y San Luis.

Las condiciones meteorológicas cambiarán de manera brusca durante el viernes 6 de noviembre por el ingreso de una fuerte tormenta a Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

El mapa oficial advierte por un clima adverso e inestable con lluvias, vientos y actividad eléctrica. Tras el temporal, el pronóstico mejorará para dar paso a días soleados y sin probabilidades de tormentas.

Cómo estará el clima en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos: el pronóstico del SMN

En Buenos Aires se espera una jornada inestable con lluvias y tormentas que podrían presentarse en distintos momentos del día. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura máxima de 25° y una mínima de 16°, con probabilidades de precipitación que alcanza el 70% por la tarde y 100% durante la noche.

Mapa de lluvias del SMN. SMN

En Santa Fe el escenario será similar, con tormentas y lluvias. En Rosario la máxima será de 26° y la mínima de 14° con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% durante la mañana, la tarde y la noche. Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

Entre Ríos también se verá afectado por el temporal con una probabilidad de lluvia de entre 40% y 70% hacia la tarde y noche. La temperatura oscilará entre los 22° y 28° con vientos de hasta 31 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

El viernes será una jornada marcada por la inestabilidad con una probabilidad de lluvias de hasta 100% por la noche. La temperatura máxima será de 25° por la tarde para descenderá hasta los 17° por la noche.

Durante la madrugada del sábado las lluvias podrían continuar con vientos de hasta 50 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y 40% con una mínima de 12°. Durante la tarde comenzará a mejorar el pronóstico con un cielo despejado.

El domingo también será una jornada estable con mínimas de 10° y máximas de 22° sin lluvias.