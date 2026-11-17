El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas que afectarán a diferentes regiones del país. Santiago del Estero y Córdoba serán unas de las provincias afectadas por lluvias durante la jornada del martes 17 de noviembre.

Temporal en Santiago del Estero y Córdoba: cómo estará el clima el martes 17 de noviembre

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que afectarán a la provincia de Santiago del Estero. “Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas ”, detallaron.

Además, indicaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las zonas que se verán más afectadas en la provincia son:

Aguirre

Avellaneda

Belgrano

General Taboada

Juan F. Ibarra

Mitre

Quebrachos

Rivadavia

Salavina

Sarmiento

También se emitió una alerta amarilla por “tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas ” en el norte de la provincia de Córdoba, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

Las principales regiones afectadas de la provincia serán Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas que afectarán a diferentes regiones del país. Shutterstock

Qué otras provincias están bajo alerta amarilla

El organismo nacional emitió una alerta amarilla temprana para ocho provincias. Además de Córdoba y Santiago del Estero, se encuentran:

Santa Fe

Catamarca

Chaco

Corriente

Formosa

Misiones

Qué significa el nivel amarillo del SMN

El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.