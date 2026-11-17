El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas que afectarán a diferentes regiones del país. Santiago del Estero y Córdoba serán unas de las provincias afectadas por lluvias durante la jornada del martes 17 de noviembre.
Temporal en Santiago del Estero y Córdoba: cómo estará el clima el martes 17 de noviembre
El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que afectarán a la provincia de Santiago del Estero. “Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, detallaron.
Además, indicaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las zonas que se verán más afectadas en la provincia son:
- Aguirre
- Avellaneda
- Belgrano
- General Taboada
- Juan F. Ibarra
- Mitre
- Quebrachos
- Rivadavia
- Salavina
- Sarmiento
También se emitió una alerta amarilla por “tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas” en el norte de la provincia de Córdoba, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.
Las principales regiones afectadas de la provincia serán Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba.
Qué otras provincias están bajo alerta amarilla
El organismo nacional emitió una alerta amarilla temprana para ocho provincias. Además de Córdoba y Santiago del Estero, se encuentran:
- Santa Fe
- Catamarca
- Chaco
- Corriente
- Formosa
- Misiones
Qué significa el nivel amarillo del SMN
El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Ante estas condiciones, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico y seguir las indicaciones de las autoridades locales.