Las tormentas serán en diferentes zonas de la provincia de Córdoba.

Las condiciones climáticas en Argentina permanecen inestables y las tormentas se harán presentes durante toda la jornada de este viernes 11 de septiembre en diferentes puntos de la provincia de Córdoba.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Córdoba. Las lluvias estarán acompañadas por ráfagas de viento caída de granizo.

Según el reporte oficial del organismo, las áreas bajo alerta serán afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad y se debe tener extremo cuidado en las zonas aledañas a los ríos, ya que podría haber inundaciones.

Tormentas fuertes, ráfagas de viento y riesgo de inundaciones en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la alerta amarilla marca la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Del mismo modo, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superadas de manera puntual en algunos sectores, por lo cual es importante tener extrema precaución.

Las tormentas podríasn extenderse.

Asimismo, el mayor riesgo estará vinculado con la intensidad de las lluvias en lapsos breves, que podrían generar anegamientos temporarios, dificultades para circular y acumulación de agua en calles, caminos y los cauces de los ríos.

Además, el temporal podría traer fuertes ráfagas de viento y granizo en las zonas afectadas.

Cuáles son las zonas en alerta

Las localidades que experimentarán la mayor parte de este fenómeno meteorológico son:

Juárez Celman

Zona baja de Río Cuarto

Punilla

Zona serrana de Calamuchita

Zona serrana de Río Cuarto

Zona serrana de Colón

Zona serrana de Ischilín

Zona serrana de Santa María

Zona serrana de Totoral

Zona baja de Calamuchita

Zona baja de Santa María

Oeste de Pocho

Oeste de San Alberto

Oeste de San Javier

Zona baja de Cruz del Eje

Zona baja de Minas

Zona baja de Colón

Zona baja de Totoral

Córdoba Capital

Recomendaciones del SMN

Frente a este tipo de fenómenos meteorológicos, el Servicio Meteorológico Nacional brinda las siguientes recomendaciones: