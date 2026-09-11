Oficial | Estos trabajadores podrán jubilarse con el 100% de la pensión en 2026 si cumplen estos requisitos (foto: Shutterstock)

En España, la pensión de jubilación es una de las prestaciones clave de la Seguridad Social y, para la mayoría de los trabajadores, se convierte en el principal sustento económico tras el fin de la etapa laboral. De ahí que percibir el 100% de la pensión contributiva sea una de las metas más habituales en los últimos años de vida profesional.

Para acceder a ese importe íntegro es imprescindible alcanzar la edad legal de jubilación. En 2026, quienes alcancen la edad ordinaria de jubilación podrán acceder a la pensión contributiva siempre que cumplan con los requisitos de cotización exigidos.

Confirmado por la Seguridad Social | Los mayores de 52 años podrán acceder a la pensión de orfandad si cumplen con estos requisitos (foto: producción propia)

Noticia de la seguridad social para pensionistas que alcancen la edad ordinaria de jubilación

En 2026, podrán jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Quienes no alcancen ese período deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria.

En cualquier circunstancia, si no logran alcanzar dicha cotización, deberán esperar hasta cumplir los 66 años y 10 meses. Sin embargo, aquellos que deseen acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a los 63 años, siempre y cuando cumplan con el requisito de cotización establecido (38 años y 3 meses o más).

Oficial | Estos trabajadores podrán jubilarse con el 100% de la pensión en 2026 si cumplen estos requisitos (foto: Shutterstock)

Quién podrá jubilarse en 2026

Las personas que alcancen la edad legal de jubilación en 2026 deberán cumplir distintos requisitos según los años que hayan cotizado. En concreto, quienes cumplan 65 años durante 2026 podrán acceder a la jubilación ordinaria a esa edad si acreditan al menos 38 años y 3 meses cotizados.

Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales es alcanzar la edad legal establecida. En 2026, esta es de 66 años y diez meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. En cambio, quienes superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años.

Además, se requiere haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación.

Por otro lado, se deberá estar dado de alta en la Seguridad Social el día de presentación de la solicitud.

2026: último año de transición a la jubilación ordinaria a los 67

La reforma aprobada en 2011 estableció un periodo transitorio que abarca desde 2013 hasta 2027 para incrementar la edad de jubilación. A continuación, se presenta una tabla que también detalla los años de cotización requeridos para poder continuar jubilándose a los 65 años sin reducción en la pensión.