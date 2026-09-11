Un nuevo frente avanzará durante los próximos días y generará tormentas fuertes, intensas lluvias, granizo y ráfagas de viento peligrosas en diferentes zonas de Estados Unidos.

Este episodio durará todo el fin de semana del sábado 12 y el domingo 13 de septiembre y tendrá especial actividad en sectores de las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y el noreste del país.

Sábado 12 de septiembre: pronostican fuertes tormentas y riesgo de granizo

De acuerdo con lo indicado por AccuWeather, durante el sábado llegará una ronda de tormentas localmente intensas al sudeste de Estados Unidos. Algunas serán fuertes y estarán acompañadas por ráfagas de sectores del valle de Mississippi y la región de los Grandes Lagos.

El área de tormentas más fuertes comprenderá desde el noreste de Kansas y el sudeste de Nebraska hasta el noroeste de Missouri. Los principales riesgos serán el granizo, las ráfagas de viento dañinas localizadas.

El pronóstico no destaca la posibilidad de que se produzca algún tornado durante esta jornada.

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Domingo 13 de septiembre: también se esperan tormentas y lluvias intensas

Para el domingo, otra ronda de tormentas severas podría desarrollarse en sectores del centro-norte de Estados Unidos. Los riesgos intensos también se mantendrán durante esta jornada.

Se estima que las ráfagas de viento llegarán hasta las 121 km/h.