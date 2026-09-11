El pronóstico nacional anticipó una jornada marcada por fuertes precipitaciones y actividad eléctrica en varias regiones debido al avance de una onda tropical.

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El viernes 11 de septiembre estará marcado por condiciones de inestabilidad en diferentes regiones de Colombia. Meteored anticipó lluvias fuertes en numerosos departamentos, mientras que otros sectores tendrán precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

Las condiciones están relacionadas con el avance de la onda tropical número 45, que durante el último día de la semana favorece un incremento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica principalmente sobre el norte y occidente del territorio nacional.

Lluvias fuertes este viernes 11 de septiembre: qué zonas afectará

Para el viernes, el pronóstico oficial de Meteored advierte sobre lluvias fuertes en una extensa lista de departamentos y regiones del país por 48 horas. Además, se prevén vientos de hasta 70 km/h en diferentes zonas.

Las precipitaciones de mayor intensidad están previstas en La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

A este escenario se suma la posibilidad de actividad eléctrica. El organismo anticipó precipitaciones acompañadas de este fenómeno en Bolívar, Sucre, Antioquia y Chocó con temperaturas máximas de 30 grados.

De esta manera, el pronóstico oficial respalda un viernes con fuertes lluvias y tormentas en distintos puntos de Colombia, aunque no todos los departamentos tendrán las mismas condiciones ni intensidad.

¿Qué está pasando con El Niño en Colombia?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó que las condiciones asociadas con El Niño están presentes tanto en el océano Pacífico ecuatorial como en la atmósfera. Los análisis climáticos muestran un calentamiento sostenido de las aguas del Pacífico y una respuesta atmosférica compatible con el fortalecimiento del fenómeno.

El Ideam instituto indicó que las condiciones de El Niño tienen probabilidades superiores al 90 % de mantenerse hasta el primer trimestre de 2027 . Además, existe una probabilidad del 69 % de que alcance una intensidad “muy fuerte” durante octubre, noviembre y diciembre.

¿Dónde habrá lluvias menos intensas y dónde estará seco?

El panorama será diferente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde Meteored pronostica para el domingo lluvias de intensidad variada.

En cambio, para el resto del país el comunicado prevé predominio de tiempo seco durante la jornada del 11 de septiembre.