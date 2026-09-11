Alertan por tormentas, lluvias y un fuerte cambio de tiempo en General Villegas y Trenque Lauquen

El tiempo cambiará durante el próximo fin de semana en distintos puntos del oeste de la provincia de Buenos Aires, con un escenario que tendrá lluvias, tormentas y cielo cubierto en algunas localidades.

En General Villegas y Trenque Lauquen, el pronóstico anticipa un descenso marcado de las temperaturas entre el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre, además de condiciones inestables durante parte de la jornada.

Cómo estará el tiempo el viernes 11 de septiembre en Trenque Lauquen

En Trenque Lauquen, el viernes 11 comenzará con condiciones de tormenta durante la madrugada, aunque el pronóstico prevé una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 19°C.

En Trenque Lauquen, el viernes 11 comenzará con condiciones de tormenta durante la madrugada. (Fuente: captura de pantalla Windy) Windy

Durante la mañana se esperan nubes y claros, mientras que hacia la tarde el cielo permanecerá parcialmente nuboso, con temperaturas que irán cambiando a medida que avance la jornada.

El escenario volverá a presentar lluvias durante la noche, cuando se pronostica lluvia débil, viento del sur de hasta 21 km/h y una temperatura cercana a los 8°C.

Qué pasará con las lluvias en General Villegas

En General Villegas, el viernes 11 también comenzará con condiciones de inestabilidad, aunque el pronóstico indica lluvia débil durante la madrugada, con una mínima de 9°C.

Para la mañana y la tarde se esperan nubes y claros, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 18°C y vientos que cambiarán de dirección durante el día.

Hacia la noche, el cielo continuará con nubosidad variable y el pronóstico no anticipa precipitaciones importantes, por lo que el panorama será diferente al de Trenque Lauquen.

Cómo seguirá el tiempo el sábado 12 de septiembre

El cambio será más evidente el sábado 12, cuando tanto Trenque Lauquen como General Villegas tendrán una jornada marcada por el cielo cubierto y temperaturas considerablemente más bajas.

En Trenque Lauquen, la temperatura estará entre 6°C y 10°C, con vientos del sur y sudeste que alcanzarán hasta 23 km/h durante la madrugada y la mañana.

En General Villegas, la mínima será de 7°C y la máxima de 10°C, mientras que se esperan vientos del sur y sudeste de hasta 24 km/h; el pronóstico mantiene el cielo cubierto durante toda la jornada.