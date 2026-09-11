Una nueva tormenta avanza sobre sectores del centro y sur de Estados Unidos y mantiene bajo vigilancia a distintas zonas por la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y, en algunas áreas, granizo de gran tamaño. El escenario se combina con una persistente ola de calor que mantiene temperaturas muy por encima de los valores habituales para esta época del año.

De acuerdo con el National Weather Service (NWS), una zona de inestabilidad y un débil frente frío favorecen el desarrollo de tormentas en partes de Texas, especialmente en sectores del norte y centro del estado. Sin embargo, la actividad no será uniforme y muchas localidades permanecerán secas durante los próximos días.

Tormentas en Texas: qué zonas podrían recibir lluvias fuertes

El pronóstico oficial del NWS de Dallas-Fort Worth indica que durante este viernes pueden registrarse lluvias y tormentas aisladas en partes del centro y norte de Texas. La probabilidad de precipitaciones ronda el 20% en buena parte del área y puede ser mayor en algunos sectores del norte del estado.

La situación está relacionada con un límite frontal remanente que permanece sobre la región y que, combinado con una zona de inestabilidad en altura, puede favorecer la formación de nuevas tormentas.

Entre los principales riesgos asociados a estas células se encuentran:

lluvias de intensidad variable y tormentas eléctricas ;

ráfagas de viento potencialmente dañinas ;

actividad eléctrica;

y, en sectores más favorables, granizo de gran tamaño.

Una nueva tormenta avanza sobre sectores del centro y sur de Estados Unidos y mantiene bajo vigilancia a distintas zonas por la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y, en algunas áreas, granizo de gran tamaño. magnific

En el Texas Panhandle, el NWS de Amarillo mantiene especial atención sobre la evolución de las tormentas. El pronóstico contempla la posibilidad de granizo grande y ráfagas de viento de hasta 70 mph, equivalentes a unos 113 km/h, además de una posibilidad baja de algún tornado aislado.

La mayor actividad podría desarrollarse durante la tarde y la noche, cuando las condiciones atmosféricas permitan que algunas tormentas se intensifiquen.

El calor extremo continuará en el centro y sur de Estados Unidos

El avance de esta perturbación no significa el final de las temperaturas extremas. Por el contrario, el calor continuará siendo uno de los principales factores meteorológicos en buena parte del sur-centro de Estados Unidos.

En la región de Dallas-Fort Worth, el NWS prevé máximas cercanas a los 100 °F, equivalentes a unos 38 °C, durante el fin de semana. Algunas localidades incluso podrían superar esa marca. El organismo también advierte que ciertos sectores podrían alcanzar valores de 105 °F de índice de calor, aunque por el momento no se prevén avisos generalizados por calor para toda la zona.

La situación es todavía más marcada en áreas del centro y sur de Texas. En ciudades como San Antonio y Austin, las temperaturas continuarán en niveles elevados durante los próximos días, con máximas que pueden ubicarse entre los 90 °F y más de 100 °F en diferentes sectores. Las probabilidades de lluvia serán relativamente bajas en gran parte de la región.

El NWS de Dallas-Fort Worth anticipa, además, que el patrón cálido y seco continuará durante buena parte de la próxima semana. Las temperaturas máximas permanecerán alrededor de los 100 °F, mientras que las probabilidades de lluvia serán cercanas a cero en muchas áreas.

Qué puede pasar durante las próximas horas

El panorama meteorológico será diferente según la zona. Mientras algunos sectores del norte de Texas y el Texas Panhandle pueden experimentar tormentas capaces de generar viento fuerte, rayos, lluvias intensas y granizo, otras áreas del centro y sur del estado continuarán principalmente secas y con temperaturas extremas.

Por eso, los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones de los servicios meteorológicos locales, especialmente si se emite un Severe Thunderstorm Warning o un Tornado Warning para una determinada localidad.