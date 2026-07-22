Las condiciones meteorológicas continúan generando afectaciones en distintos puntos del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que este martes se mantienen activos diversos sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, principalmente en entidades del Pacífico mexicano.

Ante este panorama, la Secretaría de Marina (SEMAR) emitió una alerta por el cierre de puertos para embarcaciones menores en Sonora e hizo un llamado a la población, prestadores de servicios turísticos y pescadores a evitar actividades en el mar mientras persistan las condiciones adversas.

Bertha continúa su desplazamiento por el golfo de México mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución. Shutterstock

SEMAR confirma cierre de puertos por condiciones meteorológicas

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Marina, quedaron cerrados a la navegación para embarcaciones menores los puertos de:

Guaymas, Sonora.

Puerto Peñasco, Sonora.

Asimismo, permanece restringida la navegación en:

Álvaro Obregón.

Desemboque de Caborca.

Puerto Lobos.

Estas localidades se encuentran bajo la jurisdicción de Puerto Libertad, Sonora, donde continúan las medidas preventivas debido al estado del mar y las condiciones meteorológicas.

La dependencia pidió atender en todo momento las indicaciones de las autoridades portuarias y evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

Mientras algunas entidades enfrentarán precipitaciones intensas, otras continuarán registrando temperaturas muy elevadas. EFE

Protección Civil alerta por lluvias intensas y una nueva onda de calor

La Coordinación Nacional de Protección Civil explicó que el mal tiempo se debe a la interacción de varios fenómenos meteorológicos que afectan simultáneamente al territorio nacional.

Entre ellos destacan:

El monzón mexicano.

Canales de baja presión.

Una circulación ciclónica.

Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

La onda tropical número 20.

Como resultado, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en:

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos debido a condiciones meteorológicas:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Sonora: Guaymas y Puerto Peñasco.



🔹*Observación:*

Permanece cerrada la navegación en Álvaro Obregón, Desemboque de Caborca y Puerto Lobos,… pic.twitter.com/QpKUXozIP3 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 21, 2026

También habrá temperaturas extremas

Mientras algunas entidades enfrentarán precipitaciones intensas, otras continuarán registrando temperaturas muy elevadas.

Protección Civil indicó que persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte del país, el litoral del Pacífico, la costa del Golfo de México y la península de Yucatán.

Además, comenzó una nueva onda de calor que afectará principalmente:

El noreste y este de Baja California.

El sur de Baja California Sur.

Diversas regiones de Sonora.

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y seguir las actualizaciones emitidas por Protección Civil, el Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Marina.

¿Qué recomienda la SEMAR?

Ante las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades exhortan a la población a:

No ingresar al mar si existe restricción de navegación.

Suspender actividades recreativas, turísticas y pesqueras en zonas con oleaje elevado.

Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales.

Respetar los cierres de puertos y las indicaciones del personal naval y de Protección Civil.

La SEMAR reiteró que estas medidas buscan prevenir accidentes mientras continúan los efectos de los sistemas meteorológicos que afectan gran parte del territorio nacional.