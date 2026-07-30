El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta sobre un fenómeno que podría convertirse en el evento meteorológico más importante del cierre de julio en la región central del país.

Se trata de una ciclogénesis , que favorecería la formación de tormentas intensas, lluvias abundantes, granizo y fuertes vientos durante el lapso de 48 horas.

Entre las zonas que se encuentran en alerta, figuran la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y parte del Litoral . Para conocer en detalle cuándo llegarán las inclemencias climáticas, se aconseja tomar nota de la siguiente información.

Alerta por ciclogénesis: cuál es la región que experimentará un fuerte cambio del tiempo

El fenómeno comenzará a desarrollarse con el avance de un sistema de baja presión desde el océano Pacífico, que impactará primero sobre la cordillera con nevadas y fuertes vientos.

Entre las zonas que se encuentran en alerta, figuran la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y parte del Litoral. (Fuente: Shutterstock)

Durante el jueves se intensificará el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte, generando un ambiente ventoso, templado y con un marcado aumento de la inestabilidad en la región central.

La etapa más importante se espera el viernes, cuando se forme un centro de bajas presiones al este de la provincia de Buenos Aires, dando lugar al proceso de ciclogénesis.

Granizo, lluvias de más de 50 mm y vientos: las zonas bajo seguimiento

En función de los pronósticos difundidos, la probabilidad de tormentas es alta en las provincia de Córdoba, el sur de Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Se espera que se registren distintos tipos de fenómenos, entre los que se incluyen:

Tormentas de variada intensidad.

Granizo aislado.

Lluvias superiores a 50 milímetros en sectores puntuales.

Fuertes ráfagas de viento.

Elevada actividad eléctrica.

Cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

¿Cuándo llegaría el período de mayor riesgo?