Se aproxima la tormenta del año lluvias intensas y granizo con vientos de 80 km/h: estas son las zonas bajo alerta. Fuente: Chatgpt

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió sobre un episodio de inestabilidad que afectará a buena parte de España en medio de un escenario de calor extremo y tormentas fuertes. El organismo confirmó avisos amarillos en varias comunidades por lluvias intensas, granizo, rachas muy fuertes de viento y temperaturas que superarán los 34 y 36 grados.

El fenómeno meteorológico coincide con una situación marcada por una dana en fase madura sobre el noroeste peninsular, mientras el resto del país permanece bajo la influencia de aire cálido y altas presiones. La combinación de tormentas severas y calor anómalo para mayo genera preocupación en varias provincias.

OVIEDO, 22/05/2026.- Una mujer se abanica por el calor este viernes, en Oviedo. Asturias ha registrado este viernes temperaturas máximas de casi 35 grados, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activo en la comunidad un aviso amarillo por calor.La temperatura máxima en Asturias se ha registrado en Oviedo y Mieres, con 34,8 grados, seguido del aeropuerto, con 33,2, y Amieva y Cabrales, con 32,8. EFE/ Eloy Alonso Fuente: EFE Eloy Alonso

Según informó la Aemet, “las tormentas serán fuertes en Asturias, Cantabria, puntos de la provincia León o en zonas de Lugo (Galicia)” y podrían estar acompañadas de “granizo y rachas muy fuertes de viento”.

Qué provincias estarán bajo alerta por tormentas, granizo y fuertes vientos

La Aemet confirmó avisos amarillos en Asturias, Castilla y León, Galicia, Cantabria, País Vasco, Canarias y parte de Andalucía. Además, Cádiz permanecerá bajo alerta por vientos que podrían superar los 70 y hasta los 80 kilómetros por hora en el Estrecho.

El organismo explicó que “se mantendrá una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular bajo la influencia de una dana ya en fase madura”. Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad que dejará “chubascos y tormentas en amplias zonas del cuadrante noroeste”.

Las zonas más afectadas por las tormentas serán:

Asturias

Cantabria

Lugo y Ourense (Galicia)

León y noroeste de Castilla y León

Cordillera Cantábrica

Provincia de Cádiz por fuertes vientos

Estrecho por temporal marítimo

En Galicia, la previsión señala tormentas con probabilidad de granizo y episodios localmente fuertes. En Asturias, las tormentas podrían extenderse desde la cordillera hacia zonas cercanas, mientras que Castilla y León afrontará chubascos dispersos con actividad eléctrica.

La Aemet también indicó que “podrán ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en regiones de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León”.

El calor extremo no da tregua: las zonas que superarán los 36 grados

GRAFCVA4078. BENIDORM (ALICANTE), 22/05/2026.- Vista general de la playa de Benidorm este viernes en el que la Agencia de Meteorología (Aemet) ha indicado que el calor ganará intensidad en los próximos días hasta dejar temperaturas plenamente veraniegas en gran parte de España y que prevé una última semana de mayo "muy calurosa" y un inicio de junio también más cálido de lo habitual. EFE/Morell Fuente: EFE MORELL

Mientras las tormentas avanzan sobre el norte, gran parte de España continuará bajo temperaturas propias del verano. La Aemet prevé máximas superiores a los 34 y 36 grados en Canarias, el valle del Ebro y zonas del suroeste peninsular.

Las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura permanecerán bajo aviso amarillo por calor. Incluso, la previsión no descarta alcanzar los 37 grados en algunos sectores de Canarias.

Según la agencia meteorológica, “la próxima semana -25 al 31 de mayo- será muy calurosa en gran parte de España, con temperaturas propias de verano y posibles máximas de 36-38 grados en el interior peninsular”.

Las zonas con temperaturas más elevadas serán:

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Valle del Ebro

Extremadura

Andalucía occidental

Castilla-La Mancha

Comunidad de Madrid

Cantábrico oriental

En el País Vasco y Asturias también se registrará un ascenso notable de las máximas, especialmente en áreas costeras.

Cómo evolucionará el tiempo en España durante el final de mayo y el inicio de junio

La Aemet prevé que el episodio de calor continúe durante los próximos días y se extienda hasta el inicio de junio. Aunque las precipitaciones serán escasas en gran parte del país, el noroeste seguirá expuesto a tormentas intensas.

El organismo adelantó que “la primera semana de junio probablemente mantendrá valores superiores a los habituales para esta época del año”, mientras que las lluvias quedarán limitadas a áreas del norte y oeste peninsular.

La segunda semana de junio podría mantener “un escenario más cálido de lo habitual”, aunque la Aemet aclaró que todavía existe incertidumbre sobre la evolución meteorológica.

Por comunidades, estas serán algunas de las situaciones más destacadas:

Galicia: tormentas fuertes y riesgo de granizo

Asturias: chubascos intensos y subida de temperaturas

Cantabria: tormentas secas y máximas elevadas

Castilla y León: tormentas dispersas en el cuadrante noroeste

Andalucía: fuerte viento de levante en Cádiz

Canarias: calor extremo y presencia de calima

Madrid y Castilla-La Mancha: máximas anormalmente altas para mayo

La combinación entre calor extremo, viento fuerte y tormentas severas marca uno de los episodios meteorológicos más intensos de este tramo final de mayo en España.