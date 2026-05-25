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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió sobre un episodio de inestabilidad que afectará a buena parte de España en medio de un escenario de calor extremo y tormentas fuertes. El organismo confirmó avisos amarillos en varias comunidades por lluvias intensas, granizo, rachas muy fuertes de viento y temperaturas que superarán los 34 y 36 grados.
El fenómeno meteorológico coincide con una situación marcada por una dana en fase madura sobre el noroeste peninsular, mientras el resto del país permanece bajo la influencia de aire cálido y altas presiones. La combinación de tormentas severas y calor anómalo para mayo genera preocupación en varias provincias.
Según informó la Aemet, “las tormentas serán fuertes en Asturias, Cantabria, puntos de la provincia León o en zonas de Lugo (Galicia)” y podrían estar acompañadas de “granizo y rachas muy fuertes de viento”.
Qué provincias estarán bajo alerta por tormentas, granizo y fuertes vientos
La Aemet confirmó avisos amarillos en Asturias, Castilla y León, Galicia, Cantabria, País Vasco, Canarias y parte de Andalucía. Además, Cádiz permanecerá bajo alerta por vientos que podrían superar los 70 y hasta los 80 kilómetros por hora en el Estrecho.
El organismo explicó que “se mantendrá una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular bajo la influencia de una dana ya en fase madura”. Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad que dejará “chubascos y tormentas en amplias zonas del cuadrante noroeste”.
Las zonas más afectadas por las tormentas serán:
- Asturias
- Cantabria
- Lugo y Ourense (Galicia)
- León y noroeste de Castilla y León
- Cordillera Cantábrica
- Provincia de Cádiz por fuertes vientos
- Estrecho por temporal marítimo
En Galicia, la previsión señala tormentas con probabilidad de granizo y episodios localmente fuertes. En Asturias, las tormentas podrían extenderse desde la cordillera hacia zonas cercanas, mientras que Castilla y León afrontará chubascos dispersos con actividad eléctrica.
La Aemet también indicó que “podrán ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en regiones de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León”.
El calor extremo no da tregua: las zonas que superarán los 36 grados
Mientras las tormentas avanzan sobre el norte, gran parte de España continuará bajo temperaturas propias del verano. La Aemet prevé máximas superiores a los 34 y 36 grados en Canarias, el valle del Ebro y zonas del suroeste peninsular.
Las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura permanecerán bajo aviso amarillo por calor. Incluso, la previsión no descarta alcanzar los 37 grados en algunos sectores de Canarias.
Según la agencia meteorológica, “la próxima semana -25 al 31 de mayo- será muy calurosa en gran parte de España, con temperaturas propias de verano y posibles máximas de 36-38 grados en el interior peninsular”.
Las zonas con temperaturas más elevadas serán:
- Lanzarote
- Fuerteventura
- Gran Canaria
- Valle del Ebro
- Extremadura
- Andalucía occidental
- Castilla-La Mancha
- Comunidad de Madrid
- Cantábrico oriental
En el País Vasco y Asturias también se registrará un ascenso notable de las máximas, especialmente en áreas costeras.
Cómo evolucionará el tiempo en España durante el final de mayo y el inicio de junio
La Aemet prevé que el episodio de calor continúe durante los próximos días y se extienda hasta el inicio de junio. Aunque las precipitaciones serán escasas en gran parte del país, el noroeste seguirá expuesto a tormentas intensas.
El organismo adelantó que “la primera semana de junio probablemente mantendrá valores superiores a los habituales para esta época del año”, mientras que las lluvias quedarán limitadas a áreas del norte y oeste peninsular.
La segunda semana de junio podría mantener “un escenario más cálido de lo habitual”, aunque la Aemet aclaró que todavía existe incertidumbre sobre la evolución meteorológica.
Por comunidades, estas serán algunas de las situaciones más destacadas:
- Galicia: tormentas fuertes y riesgo de granizo
- Asturias: chubascos intensos y subida de temperaturas
- Cantabria: tormentas secas y máximas elevadas
- Castilla y León: tormentas dispersas en el cuadrante noroeste
- Andalucía: fuerte viento de levante en Cádiz
- Canarias: calor extremo y presencia de calima
- Madrid y Castilla-La Mancha: máximas anormalmente altas para mayo
La combinación entre calor extremo, viento fuerte y tormentas severas marca uno de los episodios meteorológicos más intensos de este tramo final de mayo en España.