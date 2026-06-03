Un nuevo paro docente afectará el desarrollo del calendario escolar luego de que un sindicato de profesores anuncie la suspensión de clases por 48 horas.

La medida de fuerza fue convocada por el gremio en rechazo de la última propuesta salarial ofrecida por el Gobierno provincial .

Paro docente: qué alumnos se verán afectados y cuándo será la medida de fuerza

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) convocó un paro provincial docente para el miércoles y jueves en rechazo de la actualización salarial presentada por el Gobierno.

Desde el gremio señalaron que la decisión fue tomada luego de que la presentación de la propuesta oficial, la cual afirman está lejos de garantizar un salario que cubra el costo de vida.

Paro docente.

Durante la primera jornada del 3 de junio, los docentes se concentrarán desde las 11:00 frente a los bloques de la Legislatura de Ushuaia. Por la tarde, los convocados participarán de las actividades en el marco de la movilización “Ni Una Menos”.

En tanto, 4 se llevará a delante la segunda jornada de la medida de fuerza a realizarse desde las 11:00 en la Escuela N° 1 de Ushuaia, en la sede del Ministerio de Educación.

Qué exigen los docentes de Tierra del Fuego

Desde SUTEF indicaron que entre los principales reclamos se encuentran: un aumento salarial que garantice el acceso al Salario Mínimo, Vital y Móvil, la sanción de una Ley de Financiamiento Educativo para Tierra del Fuego y el cese de los descuentos aplicados a docentes que participaron de medidas de fuerza anteriormente.