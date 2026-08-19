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El tiempo comenzó a mejorar en buena parte de la franja central de la Argentina, pero el panorama será muy diferente hacia el norte del país. Mientras algunas zonas recuperan la estabilidad y vuelven a registrar heladas, el Litoral se prepara para nuevas lluvias y tormentas.

El escenario podría complicarse especialmente durante las próximas horas y alcanzar su momento de mayor intensidad entre el miércoles y el jueves 20 de agosto , cuando la formación de un sistema de baja presión favorecerá la aparición de precipitaciones abundantes, tormentas y fuertes ráfagas de viento.

Tormentas y lluvias fuertes: cuáles son las zonas más afectadas

Sobre el norte argentino persiste el cielo cubierto y la presencia de distintos fenómenos precipitantes. La situación está relacionada con un sistema de baja presión en altura que avanzará lentamente durante las próximas 72 horas.

Se aproxima una ciclogénesis que podría intensificar el mal tiempo en zonas del Litoral. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock / Composición Canva

En este contexto, se desarrollará una ciclogénesis que podría intensificar el mal tiempo. Un frente semiestacionario ubicado sobre el noreste argentino comenzará a ondularse hasta formar un centro cerrado de circulación ciclónica.

Las principales zonas que concentran la atención son:

Entre Ríos: especialmente el noreste de la provincia, donde las lluvias podrían persistir durante más tiempo.

Corrientes : el centro-este aparece entre las áreas con mayor probabilidad de precipitaciones.

Santa Fe : distintos sectores podrían recibir lluvias y tormentas de variada intensidad.

Chaco: se esperan fenómenos precipitantes y posibles tormentas fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional ya viene manteniendo alertas por tormentas en sectores del Litoral, una región que durante los últimos días acumuló importantes registros de lluvia.

Paraná, Reconquista y Concordia: cómo seguirá el tiempo

El momento más inestable se proyecta entre la tarde del miércoles y la tarde del jueves .

Para ese período se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera localizada. Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

En ciudades como Paraná, Concordia y Reconquista, el avance del sistema podría traducirse en varias horas de tiempo inestable, con lluvias y tormentas de intensidad variable. El noreste de Entre Ríos aparece particularmente expuesto por la persistencia que podrían tener las precipitaciones.

Además, el viento será otro de los factores importantes. Hacia el jueves se esperan ráfagas superiores a los 50 km/h, especialmente del sector sudoeste, mientras el sistema comienza a desplazarse y las condiciones meteorológicas empiezan a mejorar.

Después de las tormentas llega el frío polar

El temporal no será el único cambio importante de esta semana. Una vez que el sistema de baja presión abandone la región, comenzará a avanzar una masa de aire frío de características polares.

El ingreso de aire frío se producirá entre el viernes y el sábado y provocará un marcado descenso de las temperaturas en buena parte del centro y norte argentino. El cambio será especialmente notorio después de las jornadas húmedas y templadas.

De esta manera, el próximo fin de semana se presentaría con tiempo más estable, pero mucho más frío, con nubosidad variable. El escenario cerrará una semana de fuertes contrastes: lluvias y tormentas en el Litoral, seguidas por el avance de aire frío sobre gran parte del país.