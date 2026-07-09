Adiós al boom del pistacho: el relleno que se volvió tendencia en alfajores y arrasa en la Argentina.

El mercado dulce argentino está en constante reinvención, y lo que ayer era furor hoy puede quedar en segundo plano. Así sucede con el pistacho, un ingrediente gourmet que dominó vitrinas y redes sociales en los últimos años, pero que empezó a perder protagonismo frente a un clásico reinterpretado: el dulce de leche con maní.

Esta nueva combinación se posiciona como tendencia en alfajores, conectando directamente con el paladar local y una búsqueda cada vez más fuerte por sabores intensos y familiares.

Distintas marcas artesanales y grandes productores comenzaron a apostar por este relleno que mezcla lo tradicional con un giro innovador.

El resultado es un producto que no solo conquista por su sabor, sino también por su identidad: argentino, indulgente y con un toque crunchy que marca la diferencia en cada bocado.

El dulce de leche con maní, el nuevo favorito

El secreto del éxito de este relleno está en su capacidad de potenciar dos sabores que ya son amados por el público.

Por un lado, el dulce de leche, protagonista indiscutido de la pastelería local; por otro, el maní, que aporta textura y un contraste salado ideal. Esta combinación logra un equilibrio que supera incluso a opciones más sofisticadas como el pistacho.

Esta combinación logra un equilibrio que supera incluso a opciones más sofisticadas como el pistacho.

En redes sociales, los alfajores rellenos con dulce de leche y maní se viralizan rápidamente, generando expectativa entre consumidores y posicionándose como una opción moderna dentro del universo del snack.

Además, su costo de producción resulta más accesible que alternativas importadas, lo que favorece su expansión en el mercado argentino.

Por qué el pistacho pierde terreno

Si bien el pistacho tuvo su momento de gloria como símbolo de lo premium, su alto precio y carácter más exclusivo empezaron a jugar en contra. En un contexto donde el consumidor busca opciones ricas pero también accesibles, el dulce de leche con maní presenta una propuesta más cercana y democrática.

Otro factor clave es la conexión emocional. Mientras el pistacho se asocia a lo gourmet y lo internacional, el maní remite a sabores conocidos, a lo casero y a la tradición. Esta cercanía cultural resulta determinante a la hora de elegir un alfajor, especialmente en un país donde este producto tiene un valor casi simbólico.

En definitiva, el auge del dulce de leche con maní demuestra que las tendencias no siempre avanzan hacia lo exótico. Muchas veces, el verdadero éxito reside en reinventar lo clásico y adaptarlo al presente.

Así, el pistacho empieza a ceder su lugar ante un relleno que promete quedarse y seguir creciendo dentro del universo dulce argentino.