El SMN informó que descenderán las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la inestabilidad se hará presente nuevamente en Argentina y la provincia de Buenos Aires será testigo de 48 horas de intensas tormentas, junto con un marcado descenso en la temperatura.

El organismo meteorológico informó que, para esta semana, llegará una tormenta helada a la localidad de Mar del Plata, la cual hará descender las temperaturas hasta los 3 grados.

Además, este fenómeno climático estará acompañado por ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h, granizo y actividad eléctrica. Asimismo, se esperan lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.

Llegan 48 horas de tormentas heladas a Mar del Plata

Según el reporte oficial del SMN, para el viernes 21 y sábado 22 de agosto, la ciudad de Mar del Plata experimentará un fuerte ciclón con lluvias constantes durante gran parte de ambas jornadas.

Por su parte, las precipitaciones harán que descienda la temperatura y las mínimas oscilarán entre 3° y 5°, mientras que las máximas no superarán la barrear de los 10 grados.

Las lluvias serán durante el inicio del fin de semana. Captura SMN

En tanto, no se descarta la presencia de actividad eléctrica ya que las tormentas podrían ir en aumento , por lo cual se recomienda seguir las instrucciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones ante el temporal

Limpiar previamente desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Evitar permanecer debajo de árboles o cerca de postes.

Buscar refugio en construcciones cerradas durante las tormentas.

No circular por calles o caminos que se encuentren anegados.

Mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del SMN.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Para el inicio y continuidad de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones climáticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán de la siguiente manera: