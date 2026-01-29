El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el regreso de las lluvias para el último fin de semana de enero, con probabilidades de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintos estados del país.

El pronóstico del tiempo pone el foco a su vez en el brusco descenso de las temperaturas que se registrarán a partir del viernes 30 de enero producto del avance de un frente frío, asociado a una masa de aire polar, que aumentará las chances de caída de aguanieve o nieve.

¿Cuáles son los estados con pronóstico de lluvias?

El último fin de semana del corriente mes se caracterizará por el regreso de las lluvias, pronosticadas para distintas entidades federativas del territorio azteca.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero? (Foto: Archivo)

A partir del viernes 30 de enero, el frente frío (núm. 32) se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose precipitaciones muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Al mismo tiempo, el persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias fuertes a muy fuertes en Michoacán y Guerrero.

Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán que los siguientes estados se vean afectados por el agua:

Viernes 30 de enero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (Sotavento y Las Montañas) y

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Campeche y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve, por la noche: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote

Sábado 31 de enero

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz (Papaloapan), Guerrero y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Michoacán, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Guanajuato.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

¿Dónde bajarán las temperaturas en México?

En función de la información que difundió el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación, se registrará un brusco descenso de las temperaturas producto del avance del frente frío núm. 32 y su masa de aire polar asociada.

El pronóstico del tiempo para el sábado 31 de enero en la República Mexicana. (Foto: SMN)

La misma, generará evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas.

Además, se prevé un nuevo y marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central; así mismo hay probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

En este escenario, el pronóstico de temperaturas mínimas para los últimos días de enero será el siguiente:

Viernes 30 de enero

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Sábado 31 de enero