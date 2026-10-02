Un sistema de tormentas golpeará al sureste y la región del Atlántico Medio durante el primer fin de semana de octubre, al mismo tiempo que estas tempestades se apaciguan en gran parte del noreste, dando paso a un período de calma antes de la llegada de otra tormenta.

Estas lluvias intensas serán causadas por la llegada de una oleada de humedad tropical y podrían provocar inundaciones repentinas en varias de las zonas afectadas, con acumulaciones de entre 2,5 y 7,5 cm de lluvia.

El panorama para el fin de semana: ¿Qué se espera para cada día?

El viernes 2 de octubre comenzará un ciclo de tormentas que impactará de lleno en Nuevo México y Texas, mientras el sistema continúa avanzando hacia el este. Durante la jornada, el este de Texas será una de las zonas más afectadas por las lluvias intensas.

Durante el sábado 3 de octubre, la humedad tropical seguirá favoreciendo nuevas rondas de lluvias y tormentas sobre el sureste. Entre las zonas con mayores precipitaciones se encuentran:

Luisiana.

Florida.

Mississippi.

Alabama.

Tennessee.

Georgia.

Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El domingo 4 de octubre, los sistemas alcanzarán sectores del Atlántico Medio y la humedad podría desplazarse más hacia el norte. Sin embargo, el ingreso de aire canadiense más seco debería mantener las precipitaciones mayoritariamente al sur del corredor de la Interestatal 80.

El huracán Rachel mantiene en alerta a las costas del Pacífico con un temporal de lluvias intensas por más de tres días consecutivos. Magnific

¿Qué zonas pueden inundarse durante el fin de semana?

AccuWeather alerta sobre posibles inundaciones, principalmente en zonas bajas, áreas urbanas y lugares con sistemas de drenaje deficientes, especialmente cuando se registra una gran cantidad de lluvia en un período corto de tiempo.

Se anticipan acumulaciones de entre 1 y 3 pulgadas de lluvia, aunque podrían registrarse cantidades superiores si las tormentas afectan de forma reiterada las mismas zonas.

¿Qué pasa con el noreste?

En gran parte del noreste el paso del frente frío dejará un escenario más seco durante el fin de semana . AccuWeather anticipa, además, que la semana siguiente comenzará con condiciones más frescas, mínimas nocturnas más bajas y temperaturas máximas ligeramente por debajo del promedio histórico.

Por ello, se espera una pausa en las precipitaciones en estados como: