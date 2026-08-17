(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un comienzo de semana con condiciones meteorológicas adversas en varias provincias.

Para este lunes 17 de agosto, se mantienen advertencias por tormentas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

El escenario podría incluir precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, granizo localizado y ráfagas intensas. En las zonas bajo alerta por viento, las ráfagas podrían llegar hasta los 130 km/h.

Tormentas fuertes y hasta 80 milímetros de lluvia: la provincia que está bajo alerta

En Entre Ríos, el SMN prevé lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

El fenómeno podría estar acompañado por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Según el informe oficial, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 60 y 80 milímetros, aunque de manera puntual podrían registrarse acumulados superiores.

Alerta meteorológica: el SMN anticipa tormentas fuertes, lluvias de hasta 80 mm y ráfagas de 130 km/h para este lunes 17 de agosto. Shutterstock

Viento extremo: las provincias donde las ráfagas pueden alcanzar los 130 km/h

El otro foco de preocupación se encuentra en el oeste y noroeste del país. La zona cordillerana de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy permanece bajo alerta por fuertes vientos.

En estos sectores se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h.

Qué recomienda el SMN ante el temporal del lunes 17

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros y evitar salir durante los momentos de mayor intensidad. También es importante retirar o sujetar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas y mantener despejados los desagües.

Para quienes deban manejar, la recomendación es extremar las precauciones y reducir la velocidad ante lluvia intensa o baja visibilidad. En las áreas afectadas por vientos fuertes, no se debe buscar refugio debajo de árboles, marquesinas, carteles publicitarios o postes.