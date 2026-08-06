El fenómeno será en gran parte del país.

Las precipitaciones volvieron a estar presentes y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la llegada de un nuevo frente de tormentas que afectarán a gran parte del territorio nacional.

Este fenómeno meteorológico comenzará el jueves 6 de agosto durante horas de la madrugada y se mantendrá a lo largo de toda la jornada.

Asimismo, las tormentas estarán acompañadas de ráfagas de viento de 90 km/h, granizo y abundantes lluvias. Por su parte, el SMN informó que se esperan valores de precipitaciones de entre 30 y 60 mm .

Alerta por tormentas en ocho provincias: cuáles están en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta meteorológica amarilla por severas tormentas en ocho provincias de la República Argentina para este jueves 6 de agosto.

Las tormentas serán durante todo le día jueves. SMN

Las precipitaciones se darán, principalmente, en la zona de la pampa húmeda, el litoral y parte del noreste argentino, a raíz de la combinación de diferentes masas de aire y un frente frío que impactará en las zonas mencionadas.

En qué provincias caerá un diluvio

Buenos Aires : alerta meteorológica amarilla por tormentas.

Córdoba : alerta meteorológica amarilla por tormentas.

Santa Fe : alerta meteorológica amarilla por tormentas.

La Pampa : alerta meteorológica amarilla por tormentas.

Entre Ríos : alerta meteorológica amarilla por tormentas.

Corrientes : alerta meteorológica amarilla por tormentas.

Misiones : alerta meteorológica amarilla por tormentas.

Chaco: alerta meteorológica amarilla por tormentas.

Imagen ilustrativa Shutterstock

Las recomendaciones ante estos fenómenos

Cuando se producen este tipo de situaciones climatológicas, el Servicio Meteorológico Nacional dispone de una serie de recomendaciones para prevenir a la población y evitar inconvenientes.

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitar circular al aire libre.

Llega la tormenta a Buenos Aires

Las tormentas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional se presentarán en toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo la zona costera, el AMBA, y tanto el sur como norte y centro de la región.

Junto con las lluvias intensas, este fenómeno meteorológico traerá consigo una importante presencia de actividad eléctrica, por lo que es importante extremar los cuidados para prevenir accidentes.