Un cambio brusco en el tiempo sacudirá con intensas tormentas las provincias de Catamarca y Tucumán a partir del miércoles.

Se espera un sistema de lluvias con granizo e intensa actividad eléctrica que pueda suspender el normal desarrollo de las actividades diarias. Los informes oficiales alertan que las condiciones se mantendrán a lo largo de 24 horas en las localidades.

Llegan las lluvias y tormentas el miércoles: cuáles serán las zonas afectadas

El miércoles 19 estará marcado por el ingreso de nubes cargadas de lluvias a Catamarca y Tucumán. Las condiciones climáticas se desarrollarán de la siguiente manera según el SMN:

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Catamarca

En la ciudad el tiempo estará marcado por chubascos y una temperatura que oscilará entre los 15° y los 8° con vientos inestables. Las localidades más orientadas hacia la cordillera como Tinogasta, Belén, Andalgalá sufrirán tormentas con lluvias.

En el caso de Antofagasta de la Sierra, las temperaturas descenderán hasta los -10° con granizo y posibles nevadas.

Tucumán

El clima en todas las localidades de Tucumán se mantendrá parcialmente nublado con lluvias y mínimas de 8° con máximas de 18°. El SMN recomendó seguir ciertas pautas para evitar que la caída de agua complique el desarrollo de las actividades diarias:

Limpiar sumideros y drenajes para que el agua fluya y se eviten inundaciones.

Retirar objetos de patios y balcones para que no se vean afectados por los vientos.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El pronóstico del SMN anticipa un cielo despejado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con temperaturas de entre 6° y 15°.

Durante el jueves y viernes habrá una mínima de 6° con máximas de 17°, pero con el sol a pleno y sin probabilidad de lluvias.

Para el fin de semana se espera el ingreso de una masa de aire polar que descenderá la sensación térmica hasta los 4°, pero sin riesgo de precipitaciones y con el cielo despejada.