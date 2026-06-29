Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 72 horas: anuncian tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes predominio de tiempo estable en la Península y Baleares, aunque durante la tarde se esperan chubascos y tormentas en zonas del este. Las temperaturas pueden superar los 36-38 grados en el cuadrante suroeste peninsular.

Un anticiclón dejará cielos despejados o con alguna nube alta, pero se espera el desarrollo de nubes de evolución en la mitad este por la tarde, que dejarán chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo, en el sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, este de Andalucía, norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos.

En el Cantábrico, se esperan nubes bajas y, durante la primera mitad del día, precipitaciones débiles, con probables brumas matinales también en el Cantábrico y en Galicia.

El pronóstico indica que son probables las nubes bajas por la mañana en la meseta norte, en algunos puntos de la Ibérica sur y del sureste y en Cádiz. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en el resto, y se prevé la entrada de calima en altura.

¿Cómo estará el clima en España?

Temperatura

Las temperaturas máximas bajarán en el sistema Ibérico, el noreste de la meseta norte, el noreste y el sureste peninsular, Baleares y el Estrecho, y subirán en el resto. Se superarán los 36-38 grados en el oeste de la meseta sur y Extremadura, y los 38-40 grados en el valle del Guadalquivir.

Las mínimas bajarán en el País Vasco, el sistema Ibérico, el valle del Ebro y algunos puntos del interior, aunque se prevén noches tropicales, con mínimas de más de 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo.

En Canarias se espera un ascenso de las temperaturas en el interior de las islas, con más de 34 grados en el interior de Gran Canaria.

Viento

El viento será en general flojo o moderado, con predominio de la componente norte en el Cantábrico y en Castilla y León; de cierzo en el valle del Ebro y del este en el interior peninsular, y estará bajo régimen de brisas en los litorales del Mediterráneo y del sur.

El alisio soplará en Canarias y, durante la madrugada, la tramontana en el Ampurdán, vendrán acompañados de rachas muy fuertes.

Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 72 horas: anuncian tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Lluvias fuertes

Aragón : chubascos y tormentas en el sistema Ibérico de Teruel, localmente fuertes y con posible granizo; en el Pirineo no se descartan de forma más dispersa.

Cataluña : chubascos y tormentas en el Pirineo y el interior del cuadrante nordeste, que podrían ser localmente fuertes.

Castilla-La Mancha : chubascos y tormentas en zonas de montaña, especialmente en Cuenca y Albacete , donde podrán ser localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes.

Comunidad Valenciana : chubascos y tormentas en el interior de la mitad norte, localmente fuertes y con posible granizo.

Región de Murcia : chubascos y tormentas en las sierras del norte, localmente fuertes, con posible granizo y rachas muy fuertes.

Andalucía: chubascos y tormentas en las sierras orientales, localmente fuertes y con posible granizo y rachas muy fuertes.

Lluvias débiles

Galicia : lluvias débiles y lloviznas persistentes en A Mariña y zonas próximas durante toda la jornada.

Asturias : lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en el litoral, que remitirán al final de la mañana.

Cantabria : lluvias débiles y chubascos durante la mañana, con tendencia a remitir antes del mediodía.

País Vasco : lluvias débiles y chubascos durante la primera mitad del día, menos probables en Álava.

Castilla y León : no se descarta alguna precipitación débil a primeras horas en el extremo nororiental.

Navarra : lluvias débiles matinales en la vertiente cantábrica y zonas cercanas.

La Rioja : algunas precipitaciones en la sierra durante la primera mitad del día.

Aragón: posibilidad de chubascos dispersos en el Pirineo.

Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 72 horas: anuncian tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?