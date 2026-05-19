Se aproxima la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas y fuertes vientos: cuáles son las zonas más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una semana marcada por fuertes vientos, lluvias y posibles nevadas en el extremo sur del país. El fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y condiciones inestables durante varios días consecutivos.

Según el pronóstico oficial, las peores condiciones se registrarán en Ushuaia y distintas zonas de Tierra del Fuego, donde se esperan precipitaciones persistentes, bajas temperaturas y viento intenso desde el inicio de la semana.

¿Cómo estará el clima en Ushuaia?

Las lluvias comenzaron el martes durante la tarde y se extenderán hasta el miércoles y jueves. Se aproximan lluvias y nevadas y la máxima será de 5°C mientras que la mínima llegará a los 4°C.

¿Cuándo podría nevar?

El pronóstico también anticipa posibles nevadas hacia el fin de la semana.

Durante el sábado se espera:

Mínima de -1°C.

Lluvias y nevadas aisladas.

Viento intenso.

Ráfagas de hasta 69 km/h.

SMN

¿Cómo seguirá el tiempo durante la semana?

El SMN indicó que las condiciones inestables persistirán hasta el fin de semana, aunque con mejoras temporarias entre miércoles y viernes.

Para esos días se esperan:

Cielo parcialmente nublado.

Bajas temperaturas.

Viento persistente.

Ráfagas moderadas a fuertes.

Recién el domingo aparecería una mejora más marcada, con menor probabilidad de precipitaciones y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 12°C.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?

Mientras el sur del país atraviesa jornadas con viento intenso y precipitaciones, el clima en Buenos Aires se mantendrá mucho más estable durante la semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en la Ciudad y el conurbano se esperan varios días con cielo despejado o parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas frescas por la mañana.