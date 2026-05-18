La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes y persistentes en el nordeste de Cataluña y en sus litorales durante la primera parte del día. Por otro lado, según informó EFE, la extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares. Predominarán los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna; no obstante, bajo un flujo del noroeste y con la llegada de un frente a Galicia a últimas horas, en el extremo norte se esperan intervalos de nubosidad baja con lloviznas dispersas. En Cataluña, los cielos estarán nubosos con probables precipitaciones en forma de chubasco o tormenta, localmente fuertes y persistentes en el nordeste durante todo el día y en los litorales durante la primera mitad. En las sierras del sureste, prelitorales del Mediterráneo y Baleares se esperan chubascos en general dispersos. En Canarias, se prevé un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Se esperan bancos de niebla matinales en la mitad peninsular y el entorno de Alborán, más probables en zonas de montaña. Aemet ha anunciado un aumento de las temperaturas máximas en la Península y en Baleares. Las mínimas también en aumento en la mitad este y en descenso ligero en el noroeste, sin esperar cambios en el resto. En Canarias no se esperan cambios significativos. Se prevén heladas débiles en cumbres de los Pirineos. El viento soplará flojo en el interior y algo más intenso en litorales, predominando la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componente sur, flojo y localmente moderado. Asimismo, podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes.