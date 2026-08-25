Se aproxima un diluvio de agua helada este martes 25.

El mal tiempo se intensifica este martes 25 de agosto en Mendoza y Neuquén, con lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento que afectarán a distintas localidades durante la jornada y podrían extenderse hasta parte del miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por precipitaciones y viento en sectores de ambas provincias.

Mendoza: nieve en la cordillera y lluvias en Malargüe

En Mendoza, el mayor impacto se concentrará en la zona cordillerana, donde se esperan nevadas durante este martes. Entre los sectores alcanzados se encuentra Punta de Vacas, que podría recibir precipitaciones en forma de nieve.

En Malargüe, en cambio, se prevén lluvias, en medio de un escenario marcado por el ingreso de aire frío y condiciones inestables.

El SMN emitió una alerta naranja por nevadas para el sector cordillerano mendocino, con acumulados de nieve estimados entre 10 y 30 centímetros, aunque localmente podrían ser superiores.

Mendoza: nieve en la cordillera y lluvias en Malargüe. ChatGPT

Neuquén: lluvias y nieve en distintos puntos de la provincia

Neuquén también tendrá una jornada complicada, con precipitaciones que se extenderán durante el martes y parte del miércoles.

En Chos Malal, Zapala y Cutral Co se esperan lluvias, mientras que las condiciones cambiarán en la zona cordillerana, donde se prevén nevadas.

San Martín de los Andes y Villa La Angostura aparecen entre las localidades donde podría registrarse nieve.

Además, el SMN mantiene una alerta naranja por lluvias para sectores de Neuquén, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 70 milímetros y ráfagas de viento superiores a los 90 km/h.

El temporal continuará hasta el miércoles

El período de inestabilidad no quedará limitado al martes. Las precipitaciones podrían continuar durante parte del miércoles, especialmente en las zonas cordilleranas.

En Neuquén, además de las lluvias, el viento tendrá un papel importante durante el desarrollo del fenómeno, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en algunos sectores.