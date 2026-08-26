El dólar blue hoy miércoles 26 de agosto cotiza a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

El paralelo se ubica en el mismo valor al que arrancó agosto: en julio, la divisa ganó $ 45 (2,97%), y en junio $ 85 (5,94%). En tanto, se ubica $ 30 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 26 de agosto cotiza a $ 1480 para la compra y $ 1530 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la tercera rueda de la semana.

La divisa rompe con la desaceleración que inició en julio, mes durante el que aumentó solo $ 10 tras la escalada de junio (cuando ganó $ 70, un 4,6%). En tanto, se ubica $ 50 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ofrece a $ 1989 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $ 1477 para la compra y $ 1526,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1871,95.

La brecha entre el blue y el oficial es de 2,28%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante agosto los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de junio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El martes la entidad adquirió u$s 9 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va de agosto, totaliza u$s 486 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.912 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 26 de agosto

El dólar blue hoy miércoles 26 de agosto se ofrece a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1480 $ 1530 Dólar Blue $ 1540 $ 1560 Dólar Mayorista $ 1477 $ 1526,90 Dólar MEP $ 1538,40 $ 1539,80 Dólar CCL $ 1598,60 $ 1601

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 26 de agosto

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 26 de agosto se consigue a $ 1598,60 para la compra y $ 1601 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 26 de agosto

El dólar MEP hoy miércoles 26 de agosto cotiza a $ 1538,40 para la compra y $ 1539,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 26 de agosto

El dólar oficial hoy miércoles 26 de agosto cotiza a $ 1530 para la venta. Banco por banco, los precios son: